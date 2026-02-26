Será su debut en la Quinta Vergara: Kenita Larrían pronóstica con numerología cómo le irá a la humorista Piare con P en Viña

26 feb. 2026 - 13:20 hrs.

Esta quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar contará con una nueva humorista que debuta en la Quinta Vergara. Esta vez se trata de Piare con P, comediante de stand-up que ya ha tenido apariciones en festivales anteriormente.

A pesar de ello, es considerada una apuesta para el escenario viñamarino, por lo que Kenita Larraín adelantó lo que será su rutina, según lo que dice la numerología.

Los consejos de Kenita para el debut de Piare con P

Kenita contó en 'Con Gusto a Viña' que se topó con la comediante y que ella misma le pidió tips para tener una buena presentación en la Quinta Vergara.

En esa línea, la numeróloga explicó que la fecha de nacimiento de la humorista y la fecha actual le arrojan el número 12, relacionado con una "invitación a madurar ciertos aspectos de la persona. En el caso de Piare esta noche, esto es un desafío a todo nivel en su vida", dijo Kenita.

Asimismo, también aparece en el horizonte el número 3, que tiene relación con la niña interna, "entonces tiene que salir jugando. La palabra clave para ella es la autenticidad", explicó la exmodelo.

Los tips de Kenita para Piare con P

Kenita le recomendó utilizar la técnica de la respiración 4, 4 y 6: "Inspirar cuatro tiempos, retener en cuatro tiempos y luego exhalar en seis tiempos", detalló la experta.

Otro consejo fue adoptar una postura corporal firme: pararse recta, con la espalda derecha, piernas abiertas a la altura de los hombros y manos en la cadera. "Se llama la postura de la Mujer Maravilla porque le envías al cerebro una señal de poder; por eso los superhéroes tienen esa postura”, explicó.

Asimismo, le sugirió que tenga una foto de ella cuando pequeña y que la observe por un largo tiempo "para que salga con su niña interior al escenario". Por último, le sugirió no vestirse de negro "porque ese color atrae las energías externas (...) yo le recomendaría blanco o violeta".

