¿Asistirá esta noche a la Quinta Vergara? Así está la joven que se hizo viral en el show de Mon Laferte en Viña 2017

En 2017, Mon Laferte se presentó por primera vez en el Festival de Viña del Mar con un show que suele ser recordado, entre otras cosas, por una joven que se hizo viral tras llorar de emoción durante parte de la presentación.

La protagonista de ese registro es Dolores Malena, que lloró a mares durante la interpretación de 'Tu falta de querer', momento que luego se convirtió en un meme.

Incluso, la cantante chilena se tomó una foto con ella después del show y cuestionó las burlas hacia su fan: "Tengo demasiada lata por la gente, tan vacía, superficial y morbosa que para sentirse bien con ellos mismos tienen que humillar o tratar mal al resto".

"O lloraba de la forma en que lloré o me desmayaba"

En una reciente colaboración con la marca Entel, Malena recordó el icónico momento y aseguró que en ese instante "o lloraba de la forma en que lloré o me desmayaba".

Tras ello se convirtió en una de las grandes seguidoras de la cantante chilena, acompañándola por sus diferentes shows en el mundo: "Ser fan no es saberse todas las canciones, es darlo todo en el concierto".

Hace poco, la propia Mon Laferte comentó en una entrevista con Karen Doggenweiler que "ella es una de mis seguidoras más fieles y va a todas partes, yo la quiero muchísimo".

A nueve años del recordado momento, la cantante chilena regresa a la Quinta Vergara este jueves y muchos se preguntan si su fan número 1 dirá presente nuevamente.

Así está la joven fan de Mon Laferte

