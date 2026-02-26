DS1 Tramo 3: Revisa los requisitos para recibir el subsidio que facilita la compra de un vivienda de hasta 2.200 UF

26 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El DS1 Tramo 3 es un programa gubernamental que permite a familias no propietarias, con capacidad de ahorro, adquirir sus viviendas a través de un subsidio.

Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este beneficio facilita la compra de una casa o departamento, sea nuevo o usado, de un valor máximo de 2.200 Unidades de Fomento (UF).

Se exceptúa esta regla en las propiedades de las zonas extremas norte, sur e insular, en las que se puede hacer negocios por residencias de un valor máximo de 2.600 UF.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio?

Para recibir el subsidio DS1 Tramo 3 es necesario cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales destacan:

Tener una edad igual o superior a los 18 años.

Disponer de cédula de identidad vigente.

vigente. En caso de extranjeros, portar cédula para extranjeros vigente , que conste su residencia definitiva. Deberán añadir fotocopia y la residencia definitiva será verificada a través del Servicio Nacional de Migraciones.

, que conste su residencia definitiva. Deberán añadir fotocopia y la residencia definitiva será verificada a través del Servicio Nacional de Migraciones. Tener una cuenta de ahorro para la vivienda , con una antigüedad mínima de 12 meses.

, con una antigüedad mínima de 12 meses. Acreditar la disponibilidad del ahorro exigido en la cuenta de la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. Tras esta evidencia, no se deben efectuar giros.

del ahorro exigido en la cuenta de la vivienda, al último día del mes anterior a la postulación. Tras esta evidencia, no se deben efectuar giros. Contar con Registro Social de Hogares (RSH). En caso de superior el tramo del 90% de vulnerabilidad, no se deben exceder los topes de ingresos mensuales familiares estipulados para cada llamado de postulación.

familiares estipulados para cada llamado de postulación. Los solicitantes deben tener preaprobación de crédito hipotecario , emitida por bancos, cooperativas o cualquier otra entidad crediticia.

, emitida por bancos, cooperativas o cualquier otra entidad crediticia. Si la postulación es colectiva, el grupo debe tener al menos 10 integrantes, hacerlo por medio de una entidad patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

¿De cuánto es el subsidio derivado de este beneficio?

El valor del subsidio dependerá de la zona geográfica donde se espera aplicar este aporte. En la zona regular (regiones de Coquimbo hasta Los Lagos), el beneficio suele variar entre las 250 y 400 UF. Todo esto también depende del valor de la vivienda.

Todo sobre Subsidio DS1