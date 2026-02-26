Ingreso promedio de $1,5 millones mensuales: Transvip abre 500 cupos para conductores en el Aeropuerto de Santiago

26 feb. 2026 - 14:37 hrs.

¿Qué pasó?

Transvip anunció la apertura de una convocatoria para sumar 500 nuevos conductores a su operación de minibuses desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Santiago. La iniciativa está dirigida tanto a personas particulares como a microempresarios interesados en emprender en el rubro del transporte de pasajeros.

El programa funciona bajo un modelo de financiamiento vía leasing, que permite acceder a un vehículo nuevo y habilitado para integrarse al servicio oficial de la compañía en el principal terminal aéreo del país. Se trata del modelo Peugeot Traveller, con capacidad para ocho pasajeros y que cumple con las exigencias requeridas para operar en el aeropuerto.

Requisitos y modalidad de financiamiento

Para postular, los interesados deben contar con un pie inicial de $8.000.000, evaluación comercial satisfactoria y licencia profesional A2 vigente para el conductor del vehículo.

Claudio Tapia, gerente de Finanzas de Transvip, explicó que el sistema contempla que “el vehículo se va pagando en cuotas en una modalidad de arrendamiento con opción de compra al término del contrato”. Además, precisó que el financiamiento incluye la entrega del vehículo listo para comenzar a operar.

Ingresos proyectados y costos operativos

Según informó la empresa, el ingreso total bruto por vehículo, con modalidad de trabajo full-time y dependiendo de la demanda y continuidad operativa, alcanza en promedio los $3,2 millones mensuales. A ese monto se deben descontar las cuotas del leasing y otros costos asociados a la operación, como combustible, TAG de autopistas, seguro y GPS.

De acuerdo con lo señalado por Tapia, tras considerar esos gastos, el ingreso mensual promedio llega a $1,5 millones. El ejecutivo destacó que entre los beneficios de integrarse a este modelo se encuentra “asociarse a una marca líder y ampliamente reconocida en el mercado, que transporta diariamente a cientos de personas desde y hacia el Aeropuerto, y que cuenta además con alianzas con más de 600 empresas, altos estándares de seguridad y la mejor tecnología de la industria”.

“Nuestro modelo de leasing ofrece todos los elementos para que una persona pueda emprender y generar ingresos siendo parte del sector del transporte”, aseguró.

Cómo postular al programa

El proceso de postulación se realiza a través del sitio web leasingtransvip.cl, donde los interesados deben seleccionar la opción “postula ahora” y completar el formulario de registro.

Una vez ingresados los datos, el equipo comercial contactará a los postulantes para realizar la evaluación correspondiente y coordinar la firma del contrato y la habilitación del vehículo.

Antes de iniciar operaciones, todos los conductores deben realizar una capacitación, en línea con el objetivo de la empresa de contar con personal calificado para ofrecer un servicio confiable y de calidad.