¡Steve Harrington ya está en Chile!: Joe Keery aterriza en el país dos semanas antes del Lollapalooza y desata reacciones en redes

A dos semanas de una nueva edición de Lollapalooza Chile, el primer artista del lineup ya arribó al país. Se trata de Joe Keery, también conocido como DJO por su proyeco musical, quien fue visto en el aeropuerto de Santiago durante las últimas horas.

La presencia del actor que interpreta al entrañable "Steve Harrington" en Strager Things no pasó desapercibida. En la red social X comenzaron a circular mensajes desde Chile, Argentina y Brasil, donde usuarios manifestaron su sorpresa por su temprano arribo a Sudamérica, considerando que el festival aún está a dos semanas de realizarse.

¿Qué se sabe de su estancia en Chile?

Aunque no existe un anuncio oficial respecto a los motivos de su llegada anticipada, personas que lo vieron en el terminal aéreo señalaron que DJO habría viajado para conocer el sur de Chile. Hasta ahora, esa información no ha sido confirmada por el artista ni por la organización del evento.

Su visita se produce en medio de la alta expectativa que generó su participación en el certamen, tanto por su faceta musical como por su trayectoria como actor.

Sideshow agotado en minutos

El interés del público quedó demostrado tras la venta de su sideshow en solitario. El concierto, programado para el lunes 16 de marzo en el Teatro Caupolicán, se agotó en solo minutos.

Inicialmente, la presentación estaba contemplada en el Teatro Coliseo, pero debido al masivo interés, el recinto fue cambiado a uno de mayor capacidad para responder a la demanda.

Entradas aún disponibles para el festival

Para quienes no alcanzaron tickets para el show en solitario, todavía existe la opción de verlo en el marco de Lollapalooza Chile. Actualmente se mantienen entradas disponibles tanto para jornadas individuales como pases para los tres días del evento, a través del sistema Ticketmaster.

Con su llegada anticipada al país, DJO se convierte en el primer artista del cartel en pisar suelo chileno, a la espera del inicio oficial del festival.

Reacciones en redes

