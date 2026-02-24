Muere el actor Robert Carradine a los 71 años: Fue el padre de Lizzie McGuire y el protagonista de "La Venganza de los Nerds"

24 feb. 2026 - 09:35 hrs.

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años, según informó la familia en un comunicado publicado por el portal Deadline.

El artista fue conocido por ser el protagonista de la película "La Venganza de los Nerds" y por interpretar al padre Lizzie McGuire en la recordada serie juvenil.

El comunicado de la familia

"Con profunda tristeza, debemos compartir el fallecimiento de nuestro querido padre, abuelo, tío y hermano, Robert Carradine. En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para quienes lo rodeaban", expresó la familia.

"Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales", agregaron.

Finalmente, solicitaron "privacidad para lamentar esta insondable pérdida. Agradecemos su comprensión y compasión".

Su hermano mayor, Keith Carradine, expuso que como familia quieren que se conozca la "valiente lucha" de su hermano contra el trastorno bipolar.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de qué avergonzarse”, dijo. “Es una enfermedad que lo afectó profundamente, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso, y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermanito”.