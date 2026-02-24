Mauricio Jürgensen desmenuza el show de Pet Shop Boys y lo sitúa entre "los más recordados" de Viña

24 feb. 2026 - 10:10 hrs.

En poco más de una hora, Pet Shop Boys deslumbró a la Quinta Vergara con un sorprendente show tecnológico y musical, que ya ha sido catalogado como una de las mejores presentaciones en esta edición festivalera.

El dúo británico deslumbró a sus fans y también recibió positivas críticas de los expertos. Así lo manifestó el periodista especializado en espectáculo, Mauricio Jürgensen, que catalogó el show como "impresionante".

"No suenan como un museo de los 80"

El comentarista afirmó en Meganoticias Amanece que "estamos en presencia de uno de los mejores shows de esta edición de Viña y probablemente va a ser de los más recordados".

A su juicio, el gran hito que alcanzó Pet Shop Boys no solo fue su música y su impresionante escenografía, sino que "demostraron que, a pesar de ser una banda antigua, no suenan como un museo de los 80, no suenan como un show nostálgico".

"Eso tiene que ver con un gran triunfo respecto de lo técnico, de lo visual, precisamente de lo que demandó que se modificara tanto el escenario de la Quinta Vergara", añadió.

Cabe recordar que el grupo inglés pidió modificar el escenario de Viña para adaptar sus equipos tecnológicos, que sumaban más de 20 toneladas.

Para cerrar, Jürgensen destacó "la propuesta lumínica, los cambios de vestuario, las máscaras, la voz intacta. No hay grandes cambios en las canciones, suenan bien, tal como se escuchaban en la radio (...) Uno tiene la sensación de escuchar algo nuevo cuando son canciones que tienen décadas".

