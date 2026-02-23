Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal En Vivo: React Viña 2026

Tras una ovación del público: Así fue el momento en que Pet Shop Boys recibió las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

Pet Shop Boys se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, tras recorrer sus grandes éxitos e hizo cantar y bailar al Monstruo.

El espectáculo del dúo británico contó con una escenografía inédita en la Quinta Vergara y un juego de luces que cautivó al público y a los televidentes.

Lo más visto de Tendencias

La primera vez de Pet Shop Boys en el Festival de Viña

En el tramo final del concierto, el público exigió a gritos los dos galardones del certamen.

Fue el debut de Neil Tennant y Chris Lowe en el festival viñamarino. El dúo tiene además programado un concierto el viernes 27 de febrero en el Movistar Arena.

Todo sobre Festival de Viña

Leer más de

Notas relacionadas