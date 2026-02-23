Tras una ovación del público: Así fue el momento en que Pet Shop Boys recibió las Gaviotas de Plata y Oro en Viña 2026

23 feb. 2026 - 23:27 hrs.

Pet Shop Boys se llevó las Gaviotas de Plata y Oro en la segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026, tras recorrer sus grandes éxitos e hizo cantar y bailar al Monstruo.

El espectáculo del dúo británico contó con una escenografía inédita en la Quinta Vergara y un juego de luces que cautivó al público y a los televidentes.

La primera vez de Pet Shop Boys en el Festival de Viña

En el tramo final del concierto, el público exigió a gritos los dos galardones del certamen.

Fue el debut de Neil Tennant y Chris Lowe en el festival viñamarino. El dúo tiene además programado un concierto el viernes 27 de febrero en el Movistar Arena.

