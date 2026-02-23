Variedad de té y productos locales: Estas fueron las exigencias de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo en Viña 2026

23 feb. 2026 - 23:54 hrs.

Los artistas que pisan la Quinta Vergara suelen hacer exigencias particulares a la producción del Festival de Viña: sin entrevistas en backstage, sin espejos e incluso que no los miren directamente.

Para esta segunda noche de Viña 2026, los pedidos de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo apuntan principalmente a la alimentación, productos específicos y flores.

La periodista Lorena Ramírez reveló en el react del festival las peticiones de los artistas de esta noche, que van desde variedades de té hasta productos locales y orgánicos.

Las exigencias de Pet Shop Boys y Bomba Estéreo

En el caso de Pet Shop Boys, el camarín debe contar con dietas especiales, variedad de té, jengibre y miel. Además, el equipo del dúo solicitó que no fueran enfocados en cámaras ni interrumpidos con entrevistas antes ni después del show.

Para Bomba Estéreo, las peticiones incluyen diversas velas, productos orgánicos, productos locales y variedad de flores.

En tono de broma, Ramírez confesó que quería colarse en los camarines una vez que los artistas se fueran. Su compañera Paulina Flores le siguió la corriente: "Con un productor amigo que nos dé su bendición, y vemos qué recuerdo podemos rescatar, alguna bolsita de té quizás", bromeó.

