"Lo que vimos anoche roza la perfección": El análisis de Mauricio Correa por la rutina de Kramer en Viña 2026
- Por Diego Alonzo
En un nuevo capítulo de Only Viña, de Mega, el periodista y director de televisión Mauricio Correa analizó la rutina de Stefan Kramer, que le valió al humorista las Gaviotas de Plata y Oro en la primera noche del Festival de Viña 2026.
Correa protagonizó un choque de opiniones con Raquel Argandoña, quien señaló que la presentación del imitador fue más bien débil y que esperaba más de su rutina.
El análisis de Mauricio Correa sobre la rutina de Stefan Kramer
Ante esto, el periodista remarcó que "lo que vimos anoche roza la perfección. Absolutamente. Hizo un monólogo artístico, que no necesariamente te tiene que hacer reír, pero sí te acompaña, que te lleva".
Sobre la duración de la presentación de Kramer, indicó que "no se censura absolutamente nada. Insisto, lo que vimos anoche roza la perfección. Díganme que no se merecía las Gaviotas o que la gente no le aplaudió... era un monólogo de primer nivel".
Esta es la cuarta vez que el imitador se presenta en el Festival de Viña del Mar. La última había sido en 2020, con una rutina cargada de contingencia y marcada por el estallido social.
