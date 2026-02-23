"En la vida hay que intentar cosas nuevas": Stefan Kramer por su rutina en Viña 2026

23 feb. 2026 - 12:40 hrs.

A pesar de que se llevó la gaviota de plata y oro en su presentación en la primera noche del Festival de Viña, la rutina de Stefan Kramer generó opiniones divididas entre quienes alabaron su show y quienes lo cuestionaron.

A través de redes sociales se valoró la presentación del comediante por su amplia trayectoria y su completo show multifacético, sin embargo, algunos criticaron que no centrara su rutina principalmente en imitaciones, a diferencia de sus anteriores presentaciones en la Quinta Vergara.

¿Qué dijo Kramer?

A la mañana siguiente de su presentación en Viña, Kramer conversó con la prensa y aseguró que los comentarios positivos y negativos "me los tomo con tranquilidad y con humildad. Hay que seguir trabajando porque ya hoy día es otro día".

"Está bien el debate, la verdad que acepto todo y lo importante es que cada artista también tiene su propio público. Esto es un escenario en el que hay muchos artistas y, por supuesto, que esa diversidad la puedes opinar", agregó.

En cuanto a su libreto, el comediante explicó que hizo una mezcla de show musical, stand-up comedy e imitaciones, "fue un show íntegro", destacó.

Consultado por las críticas, explicó: "Puede ser que faltaron más imitaciones, pero es lo que yo tenía y lo quisimos siempre así, así que no fue una presión para nosotros. En la vida hay que intentar cosas nuevas y eso fue lo que hicimos".

Para cerrar, valoró que uno de los puntos más emotivos de su show fue la participación de su hijo en la música: "Fue hermoso, feliz. (Mi familia) me acompaña desde siempre y ellos ya son parte de esta fiesta, así que feliz de que me acompañen, me trae mucha energía positiva".

