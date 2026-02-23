"Las gaviotas entregadas no fueron por su actuación de anoche": Raquel Argandoña lapida rutina de Stefan Kramer en Viña 2026

23 feb. 2026 - 18:59 hrs.

La rutina de Stefan Kramer dividió opiniones en la primera noche del Festival de Viña 2026: el imitador no logró convencer en redes sociales y su show de hora y media fue sometido al escrutinio del panel de Only Viña.

Fue Raquel Argandoña quien abrió el debate. La exjurado del festival apuntó directamente contra el libreto del humorista y cuestionó la entrega de las Gaviotas de Plata y Oro, asegurando que "no fue por su rutina de anoche" que se las otorgaron.

Argandoña discrepó abiertamente de su compañero de panel Mauricio Correa, quien había alabado la presentación de Kramer en la Quinta Vergara.

"Fue un libreto muy débil"

Consultada por José Antonio Neme y Tonka Tomicic, la panelista no titubeó: "Yo encontré un libreto muy débil, fue otro Kramer al de las presentaciones anteriores", en referencia a las exitosas rutinas del imitador en ediciones previas del mismo festival.

"Yo creo que las dos gaviotas que le entregaron fueron por su trayectoria y porque el público lo quiere, no por su actuación de anoche", sentenció.

Además, cuestionó la ausencia de Kramer en el programa satélite tras su presentación: "Si hubiese sido un éxito estaría ahí sentado hablando de su triunfo. En la conferencia de prensa estaban todos destruidos, cuando debió haber bajado eufórico".

Todo sobre Festival de Viña