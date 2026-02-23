Corte Suprema confirma desafuero de diputado Joaquín Lavín: Podrá ser formalizado por delitos de corrupción

23 feb. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó la tarde de este lunes el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por presuntos delitos de corrupción.

Con esta decisión, el máximo tribunal ratifica la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que previamente había acogido la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público.

Ahora, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente podrá formalizar al parlamentario por fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

Desde la justicia, sin embargo, aclararon que no se incorporó a la solicitud de desafuero los delitos tributarios presentados por querella del Servicio de Impuestos Internos.

Fiscalía deberá solicitar formalización de diputado Lavín

Tras el término de la audiencia, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, manifestó que como ente persecutor están "muy satisfechos" con el fallo de la Corte Suprema.

"Cada uno de los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió hoy, entiéndase fraude al fisco, el uso y falsificación de instrumento privado mercantil, y el tráfico de influencias, fue efectivamente confirmado en una unanimidad", explicó la autoridad.

Respecto a los pasos a seguir, señaló que ahora lo que corresponde "es que el Ministerio Público debe solicitar la audiencia de formalización respectiva u otra petición que conforme a derecho pueda corresponder respecto de los antecedentes".

"Son hechos de suma gravedad"

En la instancia, Campos expresó que los hechos que se le imputan al parlamentario "son de suma gravedad, estamos hablando de alta corrupción".

"Estamos hablando de fraude al fisco respecto a asignaciones parlamentarias por un monto superior a $104 millones", sostuvo, agregando que existen "elementos de facturas, las cuales fueron presentadas 'a cobro' ante el Congreso Nacional, y que fueron pagadas".