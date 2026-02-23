Estuvo un año preso por un crimen que no cometió y ahora recibirá una millonaria indemnización

23 feb. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagarle una millonaria indemnización a Bayron Kevin Flores Cabello, un joven que pasó más de un año en prisión preventiva tras ser acusado de un delito que jamás cometió.

Su detención se produjo en abril de 2018 por el robo a una casa y también de un vehículo, hecho ocurrido en la comuna de La Florida a fines de 2017. En el operativo policial también fue arrestado un conocido de Bayron, Diego Echeverría.

La detención

En conversación con LUN, Echeverría recordó que personal de la PDI allanó su casa, lo detuvo y de inmediato se lo llevó hasta un cuartel de la institución. Allí se encontró con Byron y otro conocido. Ninguno sabía el motivo de la captura.

Tras ser formalizados, los tres quedaron en prisión preventiva. "Quedé en blanco, miré a mi familia y dije 'chuta, cagué'. Yo no pensaba, solamente reaccionaba a lo que pasaba en el momento. Nunca había pasado por una comisaría, por un calabozo. Fue todo muy traumante", rememoró.

El error del Ministerio Público

De acuerdo al citado medio, el error del Ministerio Público se debió a la utilización como prueba de una fotografía de cuando Bayron tenía 16 años, a pesar de que para la fecha del robo él ya tenía 22. Con esa imagen se asoció al joven y su amigo como los autores del delito.

Según el fallo que otorgó la indemnización a Flores, "la investigación disponía de medios probatorios idóneos para identificar a los responsables, sin necesidad de recurrir a un reconocimiento fotográfico practicado con infracción al protocolo institucional".

En la sentencia se indica que el camino elegido se basó en un "reconocimiento viciado", que no solo resultó ser "erróneo", sino también "evitable". "El demandante no habría permanecido privado de libertad durante el extenso período si el ente persecutor hubiese cumplido con su estándar de diligencia", se asegura.

Millonaria indemnización

En septiembre de 2019, el Ministerio Público sobreseyó la causa en contra de los jóvenes. Luego, la investigación encontró y condenó a los dos verdaderos autores materiales del robo, sin que estos tuvieran relación alguna con Flores o Echeverría.

Tras más de dos años de litigios por una demanda al fisco para buscar una indemnización de daños y perjuicios, la familia Flores Cabello logró que la justicia les diera la razón.

El Fisco deberá pagar $5.736.000 por concepto de lucro cesante, y otros $30.000.000 por daño moral a Bayron, mientras que a su madre deberán entregarle $20.000.000, también por daño moral.