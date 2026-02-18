Analista fue despedido por necesidades de la empresa pero no pudieron justificar la razón: Recibirá millonaria indemnización

18 feb. 2026 - 13:57 hrs.

El despido por necesidades de la empresa suele ser una de las causales que más ejecutan los empleadores, pero en algunos casos está mal usada por la falta de argumentos y acciones concretas.

Lo anterior le ocurrió a un trabajador que se desempeñaba como analista de planificación y control en sociedad Cimenta. Fue despedido por "necesidades de la empresa", pero presentó una demanda por despido injustificado, ya que sintió que la marca utilizó mal la causal de despido.

Extrabajador recibirá millonaria indemnización

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió parcialmente la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones que presentó el extrabajador de Cimenta.

Dentro de los argumentos que se dieron a conocer respecto al despido del trabajador, se señala que "la carta de despido de fecha 03 de octubre de 2024 señala lo siguiente: '... en virtud del proceso de modernización que Cimenta ha comenzado a implementar tras una cuidadosa evaluación de las estructuras organizacionales actuales, hemos tomado la decisión de prescindir de sus servicios. La empresa se encuentra en un proceso de reestructuración que ha exigido la reformulación de los cargos y funciones para asegurar el cumplimiento de los estándares de desempeño, productividad y eficacia organizacional".

"Específicamente -prosigue-, el área de Planificación y Control ha pasado a depender de la nueva Gerencia de Control de Gestión y Back Office, como parte de esta reestructuración. Esta nueva estructura organizacional ha requerido una redefinición de roles dentro del área, lo que ha generado un ajuste en la dotación de personal para lograr las mejoras necesarias en productividad y eficacia", dice el argumento que fue presentado en la instancia judicial.

Luego, recalca que "como resultado de este análisis y con el afán de cumplir con las metas y objetivos de la compañía de manera más eficiente, las funciones correspondientes a su cargo serán absorbidas por el puesto de jefe de Planificación y Control. Esta circunstancia hace imprescindible la supresión de su cargo, analista de planificación y control, ya que no existen espacios de trabajo disponibles donde reubicar".

Después de haber recabado los antecedentes, para el tribunal laboral: "(...) teniendo en consideración los fundamentos de la carta y la prueba incorporada, no se logra adquirir convicción suficiente en cuanto a que se configura la causal de despido en los términos señalados en la carta de despido, toda vez que ninguno de ellos da cuenta de la necesidad de modernización y que para llevarla a cabo se haya hecho indispensable la separación del trabajador".

Tras las pruebas expuestas, la magistrada Claudia Salgado estableció que la parte empleadora no justificó la causal de despido de necesidades de la empresa contra el trabajador, por lo que le ordenó pagarle la cifra de $10.494.637, correspondiente al recargo legal del 30% de la indemnización por concepto de años de servicio.

