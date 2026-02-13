Le pegó a profesor que es actual pareja de su ex: Lo suspendieron de instituto y Corte ordena reincorporarlo
¿Qué pasó?
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó la anulación de la suspensión de un alumno de un instituto profesional tras ser acusado de agredir a un profesor que está comprometido con una expareja.
Esto luego de que el año pasado en la sede del instituto el estudiante de ingeniería en mecánica golpeó con una cachetada al docente, según constató un guardia.
El revés de Inacap
Posterior al hecho de violencia, el instituto profesional decidió suspender al alumno durante dos semestres académicos, aunque posteriormente fue rebajada la sanción a uno solo tras apelar a la decisión.
Sin embargo, el estudiante escaló la situación hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con el objetivo de alegar que nunca fue citado a dar su versión de los hechos y tampoco se abrió una investigación sumaria, aludiendo a una decisión arbitraria por parte de Inacap.
A pesar de que el establecimiento educacional aludió a que no era necesaria la investigación al ver el hecho "in fraganti", la Corte de Apelaciones resolvió que se vulneró la regla general que da la instrucción de una investigación, incluso apelando al no respeto del debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución de Chile.
No habiendo pasado ni siquiera un mes de la sanción, el alumno en cuestión fue reincorporado al aula y sin derecho a que la institución educacional formule una investigación en su contra.
