Le pegó a profesor que es actual pareja de su ex: Lo suspendieron de instituto y Corte ordena reincorporarlo

13 feb. 2026 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dictó la anulación de la suspensión de un alumno de un instituto profesional tras ser acusado de agredir a un profesor que está comprometido con una expareja.

Esto luego de que el año pasado en la sede del instituto el estudiante de ingeniería en mecánica golpeó con una cachetada al docente, según constató un guardia.

1 ¿Dónde hay bencina gratis este viernes? Revisa la estación de servicio que regalará combustible hoy 2 Tendrá más de 3.000 metros cuadrados: Inician construcción de subcomisaría en Viña del Mar 3 Anuncian importante corte de luz para Santiago: Revisa qué día será y los sectores afectados 4 Detectan ocultamiento de información en accidente en mina El Teniente: Codelco despide a vicepresidente y dos altos ejecutivos 5 La marca de ropa española que llegará a Chile: Ya está en México, Perú y Colombia Lo más visto de Nacional

El revés de Inacap

Posterior al hecho de violencia, el instituto profesional decidió suspender al alumno durante dos semestres académicos, aunque posteriormente fue rebajada la sanción a uno solo tras apelar a la decisión.

Sin embargo, el estudiante escaló la situación hasta la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con el objetivo de alegar que nunca fue citado a dar su versión de los hechos y tampoco se abrió una investigación sumaria, aludiendo a una decisión arbitraria por parte de Inacap.

A pesar de que el establecimiento educacional aludió a que no era necesaria la investigación al ver el hecho "in fraganti", la Corte de Apelaciones resolvió que se vulneró la regla general que da la instrucción de una investigación, incluso apelando al no respeto del debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución de Chile.

No habiendo pasado ni siquiera un mes de la sanción, el alumno en cuestión fue reincorporado al aula y sin derecho a que la institución educacional formule una investigación en su contra.

Todo sobre