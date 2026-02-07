Femicidio de Camila Ugalde en San Vicente de Tagua Tagua: Condenan a presidio perpetuo a conviviente

07 feb. 2026 - 10:07 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de más de tres años desde el crimen que conmocionó a la región de O’Higgins, la justicia dictó sentencia contra el responsable del femicidio de Camila Ugalde, joven de 19 años asesinada en diciembre de 2021 en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Rancagua condenó a Francisco Javier Ramírez Flores a presidio perpetuo.

El imputado, de 25 años, permaneció prófugo tras el hallazgo de las osamentas de la víctima en un predio de San Vicente, siendo finalmente detenido en septiembre de 2023 en Monte Patria, región de Coquimbo. Desde entonces, estuvo en prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. En vista de la pena ya dictada, deberá pasar al menos 20 años en la cárcel antes de poder optar a beneficios.

Durante el juicio, el tribunal acogió la tesis del Ministerio Público, estableciendo la responsabilidad de Ramírez tanto por el femicidio como por la inhumación ilegal del cuerpo. La fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Lorena Morales, señaló que "lo relevante es que teníamos solamente prueba indiciaria y algunas otras pruebas que se pudieron obtener por parte del fiscal anterior, Claudio Riobó, y en ese sentido fue posible acreditar este hecho".

Camila sufrió "un espiral de violencia y de maltrato habitual"

Por primera vez en la región, se aplicó una circunstancia agravante vinculada al maltrato psicológico y físico reiterado en contexto de violencia intrafamiliar, modificación recientemente incorporada al Código Penal. Morales explicó que la víctima convivía con el condenado desde hacía más de un año en el domicilio donde ocurrieron los hechos, lugar en el que él trabajaba como jinete y cuidador de caballos.

En la resolución, el tribunal detalló que "Francisco le dio malos tratos, tanto de palabra como físicos en más de una ocasión, generándose un espiral de violencia y de maltrato habitual para luego en el mes de diciembre darle muerte en el domicilio ya señalado, y proceder a inhumarla cerca del lugar donde pernoctaban, amarrándola de pies y sepultarla bajo tierra, unida a otros elementos de vestimentas, huesos de animales y basura con el objetivo de ocultar su delito".

En lo que va de este año, se han registrado 2 femicidios consumados, 21 femicidios frustrados y 5 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

