Dos jóvenes fallecidos deja atropello en Huechuraba: Se desplazaban en scooters y chofer estaba ebrio

07 feb. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana, hecho que dejó a dos personas fallecidas tras ser atropelladas por un automóvil.

Según informó Carabineros, el chofer que se vio involucrado en el trágico hecho, registrado a eso de las 4:00 horas, estaba conduciendo en estado de ebriedad.

Respecto de las víctimas fatales, estas se movilizaban junto a otros dos jóvenes en scooters por las cercanías de Pedro Fontova con Camino El Rodeo cuando fueron impactadas por el vehículo.

¿Qué dijo Carabineros por el fatal atropello en Huechuraba?

El teniente Joaquín Zúñiga, oficial de Ronda Norte, dijo que el conductor, una vez que atropelló a las víctimas, "no prestó ayuda y huyó del sitio del suceso. A raíz de esto, se realizaron diversas diligencias, se logró la detención del autor del atropello".

"Se le realizó el examen intoxilyzer, arrojando 1,90 gramos de alcohol en la sangre. Se procedió a su detención y se recuperó el vehículo que habría sido abandonado y partícipe en el accidente de tránsito", agregó la autoridad policial.

Respecto a cómo Carabineros se enteró del hecho, el teniente Zúñiga relató que el conductor "efectuó un llamado telefónico al teléfono del cuadrante, indicando haber participado en un accidente de tránsito".

Si bien el hecho se encuentra en investigación por parte del equipo de la SIAT, la autoridad policial señaló que pudo haber existido una discusión previa al hecho, conforme a lo relatado por el detenido.

Aún se desconoce la identidad de las víctimas, pero se informó que serían dos personas adultas y de la comuna de Conchalí.

