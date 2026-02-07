No es teatro: Esta es la carrera universitaria que estudiará Giulia Inostroza, la tierna Marina de "Papá a la Deriva"

07 feb. 2026 - 09:15 hrs.

La actriz Giulia Inostroza se robó los corazones de los televidentes de Mega hace ya 10 años, cuando participó en la teleserie "Papá a la Deriva". En la ficción interpretó a Marina, la tierna hija menor del protagonista, Bruno Montt, personaje encarnado por Gonzalo Valenzuela.

De aquella pequeña queda solo el recuerdo, porque Giulia ya cumplió 18 años, terminó cuarto medio y rindió la PAES. Como muchas jóvenes de su edad, comenzó a pensar en su futuro académico y, aunque en un principio se inclinó por el mundo de los negocios, finalmente tomó otro rumbo.

En conversación con LUN, la joven explicó el cambio de decisión. "Me fue bien en la PAES. Cambié porque no era algo que me apasionaba, sí me interesaba, pero no me apasionaba como para disfrutar, y si vas a estar en una carrera por varios años te tiene que gustar. Decidí tomar periodismo y comunicaciones con una licenciatura en política, filosofía y economía, ya que me apasiona mucho más el periodismo y la comunicación. Esto no significa que deje la actuación".

"Esta carrera te da muchas oportunidades en distintas áreas de la televisión"

En ese sentido, detalló que "a fines del año pasado hice una película y me di cuenta que prefiero mil veces la expresión, hablar y explorar ese mundo más que business (negocios). No puedo hablar mucho de eso. La grabamos a fines del año pasado y no sé cuando se va a ver, pero fue muy importante para mi, fue un rol muy distinto y eso me abrió los ojos".

Eso sí, la interpretación sigue siendo parte fundamental de su vida. "Mi idea es tomar clases de actuación y hacer cursos en las vacaciones de la universidad. Sigo yendo a castings, porque no quiero abandonar nunca la actuación, es mi sueño", mencionó la actriz.

Sobre una eventual vuelta a la pantalla chica desde el periodismo, valoró que "esta carrera te da muchas oportunidades en distintas áreas de la televisión", y respecto a las teleseries fue clara: "Me encantaría estar de nuevo, estoy abierta a cualquier posibilidad".