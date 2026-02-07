Gobierno entrega más de 800 Bonos de Recuperación a familias afectadas por lluvias en la Región Metropolitana

07 feb. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado comenzó el pago del Bono de Recuperación dispuesto por el Gobierno para apoyar a las familias que resultaron afectadas por las intensas lluvias registradas el pasado sábado 31 de enero en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Se trata de 808 hogares —769 de la comuna de Maipú y 39 de Padre Hurtado– que accederán a este pago proveniente de recursos de emergencia de la Subsecretaría del Interior, tras el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El Bono de Recuperación es un apoyo directo y de libre disposición, destinado a cubrir necesidades urgentes de los grupos familiares. Se divide en cuatro tramos según el nivel de afectación de la vivienda: desde los $375.000 por daño leve hasta $1.500.000 para daño mayor.

"Para que puedan recuperar parte de lo perdido producto de las lluvias"

El monto se deposita por única vez en la Cuenta RUT de la jefatura de hogar. De lo contrario, también podrá ser cobrado presencialmente en sucursales de BancoEstado.

Al respecto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, destacó que "a menos de una semana, las familias afectadas, en su mayoría de la comuna de Maipú, ya cuentan con estos montos para que puedan recuperar parte de lo perdido producto de las lluvias".

La autoridad agregó que "entregamos esta respuesta sin desatender la emergencia que nos tiene movilizados en la región del Biobío, donde hemos mantenido el acompañamiento constante en su proceso de habitabilidad transitoria", a propósito de los damnificados por incendios forestales.