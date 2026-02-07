¿A lo Aguas de Oro? El divertido video de Ricardo Astorga y su hijo Pedro revelando el secreto de la eterna juventud

07 feb. 2026 - 12:33 hrs.

Un divertido video protagonizado por Ricardo Astorga y su hijo Pedro se volvió viral en las redes sociales durante las últimas horas, revelando lo que sería el secreto de la eterna juventud.

Se trata de un registro compartido en TikTok por Ilania Astorga, hija y hermana respectivamente, y muestra a Ricardo bañándose en las termas de Chelenko, en la región de Aysén.

"Dicen que las termas de Chelenko Hot Spring aquí en medio de la Patagonia rejuvenecen, que hay que sumergirse en ellas y uno sale joven. Vamos a ver", dice Ricardo mientras se mete en el agua.

Acto seguido, Pedro asoma a la superficie con la voz de Ricardo de fondo asegurando "es verdad, porque me siento joven en la Patagonia profunda", para luego terminar la escena con el joven riéndose.

El video se llenó de comentarios positivos de los internautas, quienes valoraron la cercana relación padre e hijo, conocidos por su espíritu aventurero y ambientalista. Además, todos recordaron el parecido a lo que sucede en la teleserie de Mega, "Aguas de Oro".