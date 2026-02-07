Esta es la verdadera razón por la que Sammis Reyes apareció a torso desnudo en primera foto con su hija

07 feb. 2026 - 10:24 hrs.

Hace más de una semana, Sammis Reyes y Emilia Dides anunciaron el nacimiento de su hija Mía Ignacia; sin embargo, la noticia pasó a un segundo plano, ya que para los seguidores de la pareja no pasó desapercibido el torso desnudo del exjugador de la NFL.

Tras varias bromas y cuestionamientos, recientemente el periodista Manu González contó que se comunicó directamente con Reyes, quien le explicó cuál fue la razón de su comentada apariencia tras el nacimiento de la bebé.

¿Por qué Sammis Reyes se sacó la camisa?

"La fotografía fue la cosa más sencilla del mundo. Resulta que precisamente les hablan, cuando han estado preparándose, antes del alumbramiento de Mía Ignacia. Le hablaban del apego y de que Sammis tenía que entrar también a estar con su pequeña, desde la primera instancia", comenzó relatando González.

El panelista explicó en Canal 13 que fue en ese contexto cuando Sammis entró a la sala de parto y el equipo médico comenzó a prepararlo para que se sentara y tomara a su hija nacida el pasado viernes.

Fue en medio de esa preparación cuando el deportista se quitó su camisa: "Lo que hace primero es saludar a su mujer y a su niña; ahí es cuando ya están sacando fotografías", añadió el comentarista.

"Ese instante, cuando él se acerca a besarlas, acto seguido toma a la pequeña. Pero esa foto les pareció muy bonita porque estaban los tres", dijo finalmente González al descartar que la fotografía correspondiera a una pose planificada, sino que solo fue su primer encuentro como familia.

