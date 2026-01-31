"Bienvenida a nuestro mundo princesa": Emilia Dides y Sammis Reyes anuncian el nacimiento de su hija

31 en. 2026 - 20:37 hrs.

La tarde de este sábado la exMiss Chile, Emilia Dides, y su pareja, el exjugador de la NFL, Sammis Reyes, anunciaron el nacimiento de su hija.

En una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, ambos compartieron la noticia de que la bebé nació ayer viernes 30 de enero y que fue nombrada Mía Ignacia Reyes Dides.

"Bienvenida a nuestro mundo princesa"

"Bienvenida a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas", escribieron.

La publicación cuenta con dos fotografías, una de las cuales muestra a Dides y Reyes sosteniendo a la bebé en la habitación de la clínica en donde nació.

El otro registro es una tierna postal de las manos de la familia, con Emilia y Sammis tomando cada una de las pequeñas manos de Mía.

"La niña más hermosa de Chile nació" o "Nuestra Miss Chile 2046", fueron parte de los mensajes de felicitaciones que llenaron rápidamente el post.

Revisa la publicación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EMI D (@emiliadides)

