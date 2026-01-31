"Ella sabe su historia": La sincera opinión de Paula Pavic sobre la nueva pareja del Chino Ríos

31 en. 2026 - 13:19 hrs.

El extenista número uno del mundo Marcelo "Chino" Ríos se dio una nueva oportunidad en el amor tras el divorcio con su exesposa, Paula Pavic.

Fue el propio exdeportista quien confirmó que hace poco comenzó una relación con Tamara Cornejo, hija del extenista Patricio Cornejo, recordado por su frase "grande giocatore" cuando el Chino hacía un punto.

La opinión de Paula Pavic sobre la nueva pareja del Chino Ríos

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Paula Pavic dio a conocer la opinión que tiene sobre Tamara Cornejo y cómo ve el vínculo de ella con su exmarido.

"Ella me encanta. Sé que es la hija del Pato Cornejo, que tienen una historia (con Ríos se conocen desde jóvenes), ella sabe su historia también, sabe dónde está pisando", partió diciendo Pavic.

Luego, sinceró: "Y se ve una mina súper decente, súper bien. Espero que él no se la vaya a farrear. Y si él está bien, va a tener una mejor disposición".

Por su parte, Tamara Cornejo también confirmó el romance con el extenista. Al ser consultada por un periodista de espectáculos, respondió: "Sí, amigo, es verdad, estamos bien, nos conocemos hace muchos años. Lo único que te puedo decir es que estoy muy feliz y que nos estamos conociendo nuevamente".

Todo sobre Marcelo Ríos