Tormentas eléctricas, lluvias y vientos: Declaran Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana

19 mar. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana, por un pronóstico de vientos y tormentas eléctricas que afectaría a la capital este viernes.

Vientos y tormentas eléctricas

La medida va dirigida a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

De acuerdo al organismo, la decisión se tomó con base a los antecedentes proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que hasta ahora ha emitido dos avisos.

Para este viernes 20 de marzo se espera viento "normal a moderado", y probables tormentas eléctricas, ambas en el sector cordillerano.

Podrían caer hasta 20 mm

Según meteorología, el viernes podrían caer desde 5 a 10 milímetros (mm) de agua en la cordillera costa y valle; y entre 15 y 20 mm en la precordillera y cordillera.

En cuanto a vientos, estos podrían alcanzar los 40 km/h en la precordillera; y rachas de hasta 70 km/h en la cordillera. El sábado, en tanto, los vientos llegarían a los 50 km/h.

Desde la DMC agregaron que la Alerta Temprana Preventiva estará vigente a contar de este jueves "y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten", y que su declaración constituye un "estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo".

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