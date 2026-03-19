Sistema frontal se aproxima a Santiago: Se esperan 9,6 mm de lluvia este viernes
¿Qué pasó?
Este jueves es el último día de verano en Chile, y la llegada del otoño se hará sentir con la llegada de lluvias en la Región Metropolitana y máximas por debajo de los 30°C.
De hecho, para este viernes 20 de marzo, se espera que el sistema frontal que está afectando al sur del país alcance a Santiago, donde caerían 9,6 milímetros (mm) de precipitaciones.
¿Cuánto llovería en Santiago este viernes?
Según el Instituto Meteorológico de Noruega, en la comuna de Santiago se pronostica que comiencen a caer algunas gotas a paritr de las 11:00 horas.Ir a la siguiente nota
Entre las 11: y las 13:00 horas se registrarían 1,4 mm, mientras que sólo a las 14:00 horas se registrarían 3 y a las 15:00 2,2 mm.
En tanto, entre las 16:00 y las 17:00 horas caería otros 1,4 mm de lluvia.
Lluvia en la tarde-noche
A las 18:00 horas las precipitaciones se detendrían para volver a las 19:00. Entre esa hora y las 22:00 se acumularían otros 1,4 mm de precipitaciones.
Cabe señalar que en comunas de la zona norte de la Región Metropolitana, el monto de precipitaciones podría ser menor.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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