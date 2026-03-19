Sistema frontal se aproxima a Santiago: Se esperan 9,6 mm de lluvia este viernes

19 mar. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves es el último día de verano en Chile, y la llegada del otoño se hará sentir con la llegada de lluvias en la Región Metropolitana y máximas por debajo de los 30°C.

De hecho, para este viernes 20 de marzo, se espera que el sistema frontal que está afectando al sur del país alcance a Santiago, donde caerían 9,6 milímetros (mm) de precipitaciones.

¿Cuánto llovería en Santiago este viernes?

Según el Instituto Meteorológico de Noruega, en la comuna de Santiago se pronostica que comiencen a caer algunas gotas a paritr de las 11:00 horas.

Entre las 11: y las 13:00 horas se registrarían 1,4 mm, mientras que sólo a las 14:00 horas se registrarían 3 y a las 15:00 2,2 mm.

En tanto, entre las 16:00 y las 17:00 horas caería otros 1,4 mm de lluvia.

Lluvia en la tarde-noche

A las 18:00 horas las precipitaciones se detendrían para volver a las 19:00. Entre esa hora y las 22:00 se acumularían otros 1,4 mm de precipitaciones.

Cabe señalar que en comunas de la zona norte de la Región Metropolitana, el monto de precipitaciones podría ser menor.

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