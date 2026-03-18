Sistema frontal llegará a la zona central: Emiten aviso por hasta 50 mm de lluvia en dos regiones de la zona central
¿Qué pasó?
Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" que afectarán durante esta semana a sectores de dos regiones de la zona central del país.
Los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas", según indica el sitio web de Meteorología.
¿Dónde y cuándo se producirá la lluvia?
Las precipitaciones se registrarían desde la noche de este jueves 19 hasta la mañana del viernes 20 de marzo, debido a un sistema frontal.
El fenómeno afectará a la precordillera y Cordillera de las regiones de Maule y Ñuble.
¿Cuánto lloverá?
Meteorología informó que se estima que caiga la siguiente cantidad de lluvia en cada zona:
Región del Maule
- Precordillera: entre 35 y 45 milímetros
- Cordillera: entre 40 y 50 milímetros
Región de Ñuble
- Precordillera: entre 35 y 45 milímetros
- Cordillera: entre 40 y 50 milímetros
Leer más de
Notas relacionadas
- Lluvias en Santiago superarán los 10 mm: Sistema frontal llegará este viernes y estos serán los sectores afectados
- Precipitaciones en Santiago este viernes: ¿A qué hora lloverá en la capital?
- Sistema frontal se acerca a Santiago y al sur: Alejandro Sepúlveda anuncia hasta 4 mm para esta semana en la RM