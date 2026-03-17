Sistema frontal se acerca a Santiago y al sur: Alejandro Sepúlveda anuncia hasta 4 mm para esta semana en la RM

17 mar. 2026 - 07:56 hrs.

¿Qué pasó?

"El paragua no se guarda", aseguró el periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, luego del sistema frontal que afectó al sur del país y que dejó algunas gotas en la Región Metropolitana (RM) el pasado lunes.

De acuerdo al comunicador, esta semana las lluvias continuarían en el sur del país y alcanzarían a Santiago en la jornada del viernes.

El avance del sistema frontal

"Viene un nuevo sistema frontal el día miércoles en el sur del país", aseguró Sepúlveda.

"Avanza desde la región de Aysén, Los Lagos, Los Ríos; ya el día jueves, La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y día viernes se acerca a Santiago", aseguró.

¿A qué hora llovería en Santiago?

El periodista indicó que las precipitaciones llegarían a la capital el "viernes en la tarde noche". "Después de las 17:00 o 18:00 horas, y hasta las primeras horas del día sábado".

"O sea, en la tarde noche de viernes, madrugada de sábado, aparece la probabilidad de precipitaciones en Santiago, también sectores de la región de Valparaíso".

¿Cuánto llovería en Santiago?

De todos modos, Sepúlveda aclaró que el fenómeno no sería intenso en la Región Metropolitana. "Lo más cuantioso va a caer en el centro-sur", aseguró.

"Pueden caer entre dos y cuatro milímetros, por ahora", precisó.

"Eso es lo que estamos viendo para ese lapso de la tarde noche, poquitito, pero para regar el jardín (...), para refrescar también el ambiente e irnos ambientando para lo que se puede generar durante el otoño y el invierno", cerró.

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