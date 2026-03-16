Se viene el adiós al verano: ¿Cuándo comienza el otoño en Chile?

16 mar. 2026 - 13:00 hrs.

A tan solo dos semanas de que termine marzo ya comienzan a disiparse las olas de calor y las temperaturas extremas en todo el país, indicando una inminente transición entre el caluroso verano hacia un otoño con días más fríos.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) indicaron que este año la estación previa al invierno estará cargada de tardes más cálidas, mañanas y noches con bajas temperaturas y con precipitaciones que varían dependiendo de la zona geográfica del país.

¿Cuándo comienza el otoño en Chile?

El equinoccio de otoño ocurrirá esta semana y dará paso a masas de aire más frías que traen consigo el inicio de un periodo de lluvias más intensas para la zona sur-austral del país y un periodo en general seco para la zona norte.

Según el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el próximo viernes 20 de marzo a las 11:46 horas, Chile dará la bienvenida al otoño de manera oficial.

Además, esta semana en todo el hemisferio sur se estará produciendo el equinoccio de otoño, mientras que en el hemisferio norte comenzará a recibir el equinoccio de primavera.