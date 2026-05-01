"No necesitamos travestis": Las polémicas palabras del recién nombrado secretario interino de la Armada de Estados Unidos

01 may. 2026 - 18:05 hrs.

El recién nombrado secretario interino de la Armada de Estados Unidos, Hung Cao, se encuentra en la polémica tras declaraciones previas a su ascenso. En un debate en 2024, el funcionario habría hecho contundentes señalamientos al ser consultado por el reclutamiento militar.

Cao es un capitán retirado de la Armada y excandidato republicano al Senado por el estado de Virginia, según reportes de CNNEnEspañol. Fungiría como el segundo civil de mayor rango en el servicio y entre sus funciones se encontraban asuntos de personal y alusivos a salvaguardar el espíritu de combate dentro de las tropas.

El nativo de Vietnam del Sur emigró a Estados Unidos siendo un niño, tras huir junto a su familia de la guerra de su nación. Se retiró de la Marina en 2021, se postuló al Congreso en 2022 y fue candidato al Senado en 2024.

¿Qué fue lo que dijo Cao en el pasado?

“No queremos que se recurra a una ‘drag queen’ para reclutar personal para la Marina; esa no es la clase de gente que queremos”, expresó Cao en medio de un debate público que tuvo lugar en 2024, al ser consultado sobre su perspectiva del reclutamiento militar.

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Aseveró que lo que necesitan las filas norteamericanas son “machos alfa y hembras alfa que estén dispuestos a arrancarse las entrañas, comérselas y pedir una segunda ración”.

“Esos son los jóvenes, hombres y mujeres que ganarán las guerras”, precisó el funcionario, despertando múltiples polémicas en las plataformas sociales y políticas.

Nuevo rol interino

Después de su nombramiento, Cao aseguró que su objetivo era impulsar las prioridades de construcción naval que mueven actualmente a la Marina. Se declaró “comprometido” con el cumplimiento de la misión del organismo bélico de primer nivel.

“Sigo plenamente comprometido con el cumplimiento de la misión fundamental del Departamento de la Marina como organización bélica de primer nivel, así como con brindar un apoyo inquebrantable a nuestros guerreros desplegados en el frente”, dijo en un comunicado.

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