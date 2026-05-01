Salarios en la Marina de Estados Unidos: Cuánto gana el personal de la 'Navy' en 2026

01 may. 2026 - 09:21 hrs.

La Marina de Estados Unidos ofrece salarios competitivos que combinan un sueldo base fijo con una amplia gama de beneficios y asignaciones, lo que eleva de forma considerable la compensación total anual de sus miembros, incluso en los rangos más bajos.

La remuneración de los marineros depende principalmente del rango militar y los años de servicio.

A esto se suman asignaciones para vivienda, alimentación, atención médica, educación y jubilación, que en muchos casos no están sujetas a impuestos, según detalla el portal oficial de la Marina estadounidense, navy.com.

En la Armada de Estados Unidos trabajan unos 341.000 marineros activos y cerca de 59.000 reservistas.

Michael Concepcion pexels

¿Qué incluye el salario de un marinero?

El sueldo de un miembro de la Marina no se limita al salario base mensual. La compensación total anual incluye varios elementos:

Salario base, determinado por el rango y la antigüedad.

Asignación básica para vivienda (BAH), que varía según la ciudad y la situación familiar.

Asignación para alimentación (BAS).

Cobertura médica completa, que incluye servicios médicos, dentales y farmacéuticos.

Apoyo educativo, como ayudas para estudios.

Aportes para jubilación, a través del sistema de retiro del Departamento de Defensa.

Ventajas fiscales, ya que algunas asignaciones están exentas de impuestos.

Los marineros casados o con dependientes legales reciben una compensación mayor, principalmente por las asignaciones de vivienda y manutención, agrega la Marina en su sitio oficial.

Rangos iniciales y progresión profesional

Para la mayoría de los reclutas, la carrera comienza en el rango E1 (Seaman Recruit) para el personal subalterno o O1 en el caso de los oficiales.

Los ascensos permiten mejorar significativamente el salario.

La Marina señala que la educación universitaria previa u otras habilidades específicas pueden permitir empezar en un rango más alto, lo que se traduce en mejores ingresos desde el inicio de la carrera.

¿Cuánto gana un marinero al año?

Según datos oficiales de la Marina de Estados Unidos, la siguiente tabla refleja el ingreso anual promedio con beneficios incluidos para marineros de tiempo completo en rangos subalternos:

E1 – Marinero recluta: 93.302 dólares anuales

93.302 dólares anuales E2 – Aprendiz de marinero: 96.830 dólares

96.830 dólares E3 – Marinero: 100.686 dólares

100.686 dólares E4 – Suboficial de tercera clase: 104.176 dólares

104.176 dólares E5 – Suboficial de segunda clase: 110.200 dólares

110.200 dólares E6 – Suboficial de primera clase: 116.038 dólares

116.038 dólares E7 – Suboficial mayor (Chief): 124.074 dólares

Estas cifras no corresponden únicamente al salario base, sino que representan la compensación total estimada, que suma sueldo, asignaciones, servicios médicos, beneficios fiscales y aportes para la jubilación, de acuerdo con la Marina estadounidense.

Todo sobre Mundo