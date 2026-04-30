Cambio de dirección en Estados Unidos: Cómo notificar a las autoridades de USCIS la mudanza

30 abr. 2026 - 10:06 hrs.

En Estados Unidos se debe notificar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el cambio de dirección, en especial cuando se está a la espera de trámites migratorios. Esa información debe suministrarse en los diez primeros días posteriores a la mudanza.

La notificación es obligatoria incluso si la mudanza es a una ubicación temporal, informa el sitio web Settle In. Es importante tener en cuenta que cambiar la dirección con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) no actualiza automáticamente la dirección registrada en USCIS: ambos cambios deben hacerse por separado.

Cómo notificar el cambio de dirección a USCIS

Mantener la dirección actualizada ante el USCIS no es solo una buena práctica, es una obligación legal. Existen dos vías según la situación del solicitante:

Con cuenta en línea: iniciar sesión en el portal de USCIS y actualizar los datos directamente en el sistema. Es el método más rápido y directo.

iniciar sesión en el portal de USCIS y actualizar los datos directamente en el sistema. Es el método más rápido y directo. Sin cuenta en línea (Formulario AR-11): visitar el sitio oficial uscis.gov/es/cambiodedireccion y completar el formulario con los datos personales y de ubicación.

Migrantes con casos de asilo pendientes

Los migrantes con trámites pendientes, peticiones de asilo o residencia en curso deben proporcionar el número de recibo, el tipo de formulario y el código postal usado al presentar la solicitud. El sistema solicitará nombre, fecha de nacimiento y ambas direcciones, la anterior y la nueva.

Si el solicitante vive en casa de otra persona, debe escribir el nombre del titular en el cuadro C/O (Care Of). Si la dirección para recibir correspondencia es diferente a la de residencia, debe ingresarse la dirección postal distinta. Cuando sea posible recibir correo en el nuevo hogar, será necesario realizar una nueva notificación para actualizar ese campo.

Si no hay trámites pendientes ni solicitudes activas, el proceso es más sencillo: basta con seleccionar la opción “No” cuando el sistema pregunte por casos pendientes y completar el formulario con los datos personales y de ubicación.

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