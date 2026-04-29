"Lealtad absoluta": presidenta interina de Venezuela responde a quienes afirman que traicionó a Nicolás Maduro

29 abr. 2026 - 13:15 hrs.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió el cargo el 5 de enero de 2026, justo dos días después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas.

Siendo entonces vicepresidenta del gobierno, le tocó ser juramentada como presidenta encargada, tal como establece la Constitución de Venezuela en caso de faltas del presidente en funciones. Maduro es procesado por la justicia de Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, bajo cargos de narcotráfico. Ambos están recluidos en la cárcel de máxima seguridad Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, Nueva York.

¿Cuántos ministros de Maduro ha destituido Delcy Rodríguez?

Desde que asumió, Rodríguez destituyó a buena parte del gabinete ministerial de Maduro e incluso forzó la renuncia del fiscal general Tarek William Saab, un firme aliado de la pareja presidencial. El exministro de Defensa Vladimir Padrino López, quien ocupó ese cargo durante más de una década, fue destituido y reubicado días después en el Ministerio de Agricultura, un cargo considerado menor si se compara con el poder militar que ostentó por años. También desplazó a otras figuras apadrinadas por Maduro.

La nueva relación con Estados Unidos que incomoda al chavismo

Pero quizá lo que más ha incomodado al chavismo radical es el acercamiento impulsado por Rodríguez con Estados Unidos. Bajo su mandato se restablecieron relaciones con la administración de Donald Trump, rotas desde 2019. Trump se ha referido a la mandataria interina como una persona “fabulosa” que está haciendo un buen trabajo, y afirma estar al frente de los negocios petroleros de Venezuela tras la captura de Maduro.

Rodríguez responde a las acusaciones de traición

El chavismo radical acusa a Rodríguez de traición y de encabezar un gobierno tutelado por Washington. Ante la presión, la mandataria salió a defenderse este martes 28 de abril durante un acto político en Carabobo.

“Me tocó ser vicepresidenta ejecutiva del presidente Nicolás Maduro hasta el último minuto. Y hasta el último segundo, lealtad absoluta, lealtad con Venezuela, lealtad con el pueblo, con el presidente”, afirmó. Agregó que “llegará el momento de que se conozcan los detalles” sobre lo ocurrido el 3 de enero.

“Quienes, desde la mezquindad, desde la irracionalidad dicen lo que dicen de mí, les voy a decir algo: es irrelevante frente a lo que corresponde defender a Venezuela, es irrelevante frente a defender la paz y la estabilidad de este país, es irrelevante al momento de garantizar el futuro y la soberanía y la independencia de Venezuela”, concluyó.

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