Pasaporte de Venezuela: ¿Cómo vestirse para tomarse la fotografía del pasaporte?

27 abr. 2026 - 10:03 hrs.

En Venezuela se debe acatar un código básico de vestimenta al momento de acudir a la cita para tomarse la fotografía del pasaporte o la cédula de identidad en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).

Las normas generan opiniones divididas entre los usuarios: algunos las consideran anticuadas o extremistas, mientras otros las aprueban como muestra de respeto a la institución. El SAIME publicó las reglas en sus redes sociales oficiales, según reseña Unión Radio.

¿Cómo ir vestido para tomarse la fotografía del pasaporte venezolano?

Para presentarse en las dependencias del SAIME no se permiten minifaldas ni shorts. Las mujeres pueden usar pantalones largos o faldas por debajo de la rodilla, y deben evitar blusas de tirantes finos o escotes pronunciados. Los hombres deben acudir con pantalones largos —jean o gabardina— y camisa o franela con mangas.

Para la toma de la fotografía se recomienda evitar ropa de color claro, ya que el fondo es blanco y los tonos claros pueden generar un resultado de imagen no deseado. Las normas del SAIME también limitan el uso de piercing, gorras y lentes de sol durante la sesión fotográfica.

La usuaria Yésika Tinoco ironizó preguntando si la fotografía es de cuerpo entero, mientras Nhora Sanguino recomendó no ser extremistas con las normas.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del pasaporte en Venezuela?

Los precios fueron ajustados este mes de abril y están anclados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) del día, por lo que pueden variar según la cotización vigente.

Pasaporte ordinario (entrega en 8 a 15 días hábiles):

De 3 meses a 2 años: 108 dólares

De 3 a 17 años: 162 dólares

18 años o más: 216 dólares

Pasaporte habilitado (entrega prioritaria, solo en la oficina Simón Bolívar del SAIME en Caracas):

De 3 meses a 2 años: 290 dólares

De 3 a 17 años: 310 dólares

18 años o más: 350 dólares

Dado que los precios están indexados al tipo de cambio oficial, se recomienda verificar la tarifa vigente directamente en el sitio del SAIME antes de realizar el pago.

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