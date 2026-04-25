Nuevos costos del pasaporte en Venezuela: Ajustaron precio del documento para niños

25 abr. 2026 - 14:33 hrs.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ajustó este mes de abril el precio del pasaporte en Venezuela. Las tarifas quedaron indexadas al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), lo que significa que pueden variar según la cotización vigente al momento del trámite.

El ajuste aplica tanto para el pasaporte ordinario, con un tiempo de entrega de entre 8 y 15 días hábiles, como para el pasaporte habilitado, que ofrece entrega más rápida a mayor costo. Recientemente, el Saime también habilitó la opción de entrega de pasaportes a terceros autorizados.

¿Cuáles son las nuevas tarifas del pasaporte en Venezuela?

Pasaporte ordinario (entrega en 8 a 15 días hábiles):

De 3 meses a 2 años: 108 dólares

De 3 a 17 años: 162 dólares

18 años o más: 216 dólares

Pasaporte habilitado (entrega prioritaria, solo en la oficina Simón Bolívar del Saime en Caracas):

De 3 meses a 2 años: 290 dólares

De 3 a 17 años: 310 dólares

18 años o más: 350 dólares

¿Cómo solicitar la cita para el pasaporte en Venezuela?

El proceso se realiza en línea a través del sitio saime.gob.ve. Los pasos son los siguientes:

Registrar los datos personales y de residencia en el sitio web del Saime.

Verificar el acta de nacimiento.

Realizar el pago electrónico a través de la banca nacional.

Confirmar el pago y seleccionar la oficina y fecha para la cita presencial.

El día del trámite, llevar la planilla de la cita impresa y la cédula de identidad laminada.

¿Cómo ir vestido para tramitar el pasaporte?

Las normas del Saime establecen requisitos para la toma de la fotografía. No se recomienda ropa de color claro porque se confunde con el color blanco del fondo, minifalda, short, ni camisas o blusas con escotes. Tampoco está permitido el uso de piercing durante la sesión fotográfica del documento.

Para más información o para iniciar el trámite, el Saime dispone de su sitio web oficial en saime.gob.ve.

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