Becas para cónyuges de militares en Estados Unidos: Cómo acceder a 4.000 dólares para estudios

26 abr. 2026 - 13:43 hrs.

Las parejas de militares en Estados Unidos pueden acceder a 4.000 dólares para estudios como parte de los beneficios otorgados al personal de las fuerzas armadas estadounidenses. El Departamento de Guerra (antes Defensa) los ayuda a través del programa MyCAA.

Pepe, un ecuatoriano que sirve en las Fuerzas Armadas estadounidenses, señala que el gobierno de los Estados Unidos le entrega 4.000 dólares a los cónyuges de militares para que estudien y saquen sus certificaciones.

Explica, en video publicado en TikTok, que por año fiscal le dan a esa persona 2.000 dólares, para que se usen en cursos técnicos, programas educativos en áreas de alta demanda laboral, certificaciones o licencias profesionales.

¿Qué es el programa MyCAA?

La beca My Career Advancement Account (MyCAA ) o, en español, Mi Cuenta de Desarrollo Profesional, es un programa que proporciona hasta 4.000 dólares de ayuda para la matrícula a los cónyuges de militares que cumplan con los requisitos.

La beca ayuda a las parejas de militares a obtener o mantener una licencia, certificación o título de asociado en cualquier institución aprobada, difunde el site de la Base de la Fuerza Aérea Kirtland.

¿Quiénes pueden optar a la beca MyCAA?

Para ser elegible, debe ser cónyuge de un miembro del servicio activo en los grados salariales E-1 a E-5, W-1 a W-2 y O-1 a O-2, haber completado con éxito la escuela secundaria y tener la capacidad de solicitar ayuda para la matrícula mientras su patrocinador militar esté bajo órdenes militares del Título 10.

Los cónyuges de miembros de la Guardia Nacional y la Reserva también son elegibles.

¿Qué certificaciones se pueden conseguir?

Pepe informa que pueden ser de cosmetología, esteticista, asistente dental. Masajista, administración de hoteles, asistente legal, contabilidad y ciberseguridad, entre otras.

Si desean obtener más información sobre MyCAA puedes visitar la página de Military OneSource en www.militaryonesource.mil.

Todo sobre Mundo