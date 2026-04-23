Becas TIC: ¿Qué se le entrega a los alumnos que la reciben?

23 abr. 2026 - 10:00 hrs.

La tecnología es una herramienta indispensable para el desarrollo académico. Por ello, con el objetivo de acortar la brecha digital, el Estado entrega anualmente la Beca TIC a miles de estudiantes.

Este importante programa de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) otorga equipos gratuitos a alumnos de séptimo básico, junto con diversas herramientas para expandir su conocimiento.

¿Qué reciben los alumnos beneficiarios de la Beca TIC?

De acuerdo a ChileAtiende, este programa estatal entrega un set completo de herramientas para facilitar el estudio:

Un computador portátil (notebook) o equipo equivalente.

Un plan de conectividad a internet por 12 meses mediante un dispositivo de banda ancha móvil.

Licencia de Office actualizada y diversos softwares educativos.

Un software de rastreo y seguimiento de uso del equipo.

Una garantía extendida por 14 meses para el computador.

¿Qué se necesita para obtener la Beca TIC?

Las condiciones exigidas varían conforme al tipo de establecimiento educacional al que asista el estudiante.

Colegios públicos (municipales o SLEP): estar matriculado en séptimo básico a abril del año en curso o encontrarse en el tercer nivel básico de educación para adultos.

estar matriculado en séptimo básico a abril del año en curso o encontrarse en el tercer nivel básico de educación para adultos. Colegios particulares subvencionados: cursar séptimo básico, pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) al mes de abril.

En ambos casos, no deben haber recibido este beneficio anteriormente. Los establecimientos particulares pagados no participan de este programa.

¿Se debe postular a la Beca TIC?

Esta beca no es postulable. El sistema de Junaeb evalúa los registros del Ministerio de Educación y del Registro Social de Hogares, asignando los equipos de manera automática a quienes cumplan con los requisitos legales.

¿Cómo saber si a un estudiante le corresponde la Beca TIC?

Para verificar si un alumno resultó beneficiado con el equipo, los padres o apoderados deben ingresar el RUT del estudiante en el portal oficial de Junaeb (pulsa aquí) habilitado para este proceso.

Una vez asignado el beneficio, las familias no deben realizar trámites adicionales. El propio establecimiento educacional se encarga de informar la fecha, horario y lugar donde se realizará la entrega de los computadores.

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