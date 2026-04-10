Beca Indígena: ¿Cuánto reciben los estudiantes de enseñanza media?

10 abr. 2026 - 16:00 hrs.

La Beca Indígena sirve como aporte monetario para los niños, niñas y jóvenes con ascendencia indígena, que estén acreditados por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Según ChileAtiende, el beneficio administrado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), requiere postulación y es renovable bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.

Para la postulación inicial el destinatario debe pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH) en un tramo de hasta el 60% y, en el caso de los renovantes, deberán pertenecer al RSH en un tramo de hasta el 70%.

¿Cuánto reciben los estudiantes de enseñanza media?

Tanto el monto como la distribución por concepto de la Beca Indígena depende del nivel educativo de los beneficiarios.

Los estudiantes de enseñanza media reciben $208.280 pagaderos en 2 cuotas, mientras que los alumnos de enseñanza básica obtienen $100.550, divididos en 2 cuotas; y los de enseñanza superior optan por un monto de $654.600, que se entrega en hasta 10 cuotas.

Las mujeres de menos de 12 años y los hombres de menos de 14 años deben asignar un tutor mayor de 18 años, que se encargue de recibir el pago de la bonificación. Este acuerdo se suscribe previa comunicación con Junaeb, tras el suministro de nombre, RUT y fecha de nacimiento.

Esto es lo que debes saber de la Beca Indígena

Quienes solicitaron el acceso o la renovación de la Beca Indígena, podrán revisar los resultados de la postulación por medio de este enlace. Se establecieron los siguientes plazo para el conocimiento de esta información:

6 de marzo (renovantes educación superior)

8 de abril (renovantes básica, media y superior)

8 de mayo (renovantes y postulantes básica y media)

5 de junio y 7 de julio (renovantes y postulantes).

Esta ayuda gubernamental es de libre disposición y no está disponible para extranjeros.

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