Beca Indígena: ¿Quiénes pueden recibir más de $650 mil?

07 abr. 2026 - 09:00 hrs.

La Beca Indígena es un importante apoyo financiero para alumnos con ascendencia originaria, quienes pueden obtener este aporte para premiar el esfuerzo y facilitar la permanencia dentro del sistema educativo en distintos niveles.

El monto más alto de este beneficio supera el medio millón de pesos, los cuales están reservados de manera exclusiva para un grupo de beneficiarios específico.

¿Quiénes reciben más de $650 mil con la Beca Indígena?

De acuerdo a ChileAtiende, el monto máximo de $654.600 está destinado para estudiantes de enseñanza superior, quienes lo reciben dividido en 10 cuotas.

Por otro lado, se entrega un monto de $100.550 en enseñanza básica y de $208.280 en enseñanza media, ambos en dos cuotas.

¿Qué necesito para obtener a la Beca Indígena?

Si un estudiante desea acceder a este aporte, tendrá que ser alumno regular y cumplir con lo siguiente:

Tener ascendencia indígena, acreditada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH) en un tramo de hasta el 60 %.

Tener un promedio mínimo de nota 5.0.

Estar matriculado entre quinto y octavo básico en un establecimiento público o particular subvencionado. Solo aplica para educación básica.

Estar matriculado entre primero y cuarto medio en un establecimiento público, particular subvencionado o técnico-profesional. Solo aplica para enseñanza media.

Estar matriculado en una institución de educación superior reconocida por el Estado. Solo aplica para enseñanza superior.

En el caso de renovación: pertenecer a un tramo de hasta el 70% del RSH y haber sido promovido con un promedio de al menos 4,5 puntos. Esto último solo aplica para educación superior.

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