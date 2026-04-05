Bonos que se pagan en abril: Revisa los montos, requisitos y quiénes pueden recibirlos

05 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Abril llega con una serie de beneficios económicos que pueden significar un importante alivio para miles de familias en Chile. Entre ellos destacan aportes como el Bono por Deber Asistencia Escolar, la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Asignación Familiar, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Familiar.

A continuación, revisa cuáles son los bonos que se pagan durante este mes, sus montos y los requisitos para acceder.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU es un beneficio mensual pagado por el Instituto de Previsión Social (IPS), dirigido a personas de 65 años o más, independiente de si están pensionadas o continúan trabajando.

Si la pensión base es de hasta $789.139, el monto puede alcanzar los $231.732. Este disminuye gradualmente hasta dejar de entregarse cuando la pensión base llega a $1.252.602. Se paga a fin de mes junto a las pensiones.

Consulta si puedes recibirla (pinchando aquí).

Bono por Deber Asistencia Escolar

El Bono Asistencia Escolar —también conocido como Bono por Deber Asistencia Escolar— es un aporte de $10.000 mensuales que paga el Instituto de Previsión Social (IPS) durante dos años, alcanzando un total de $240.000.

Está dirigido a estudiantes entre 6 y 18 años y busca incentivar la asistencia a clases.

Pueden recibirlo los hogares que formen parte de Chile Seguridades y Oportunidades y que reciban el Bono Dueña de Casa y el Bono Base Familiar.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 6 y 18 años al 31 de marzo del año correspondiente

del año correspondiente Estar matriculado en educación básica o media en un establecimiento reconocido por el Estado

en un establecimiento reconocido por el Estado Tener una asistencia mensual igual o superior al 85%

Revisa los pasos para recibir el beneficio (pinchando aquí).

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte económico que se paga por cada carga familiar acreditada. Está dirigido a trabajadores dependientes e independientes, además de pensionados y beneficiarios de distintos subsidios, como el de Discapacidad para menores de 18 años, Cesantía, Incapacidad Laboral (SIL) y el Fondo de Cesantía Solidario, entre otros.

El monto varía según el ingreso mensual:

Hasta $631.976: $22.007

Entre $631.976 y $923.067: $13.505

Desde $923.067 hasta $1.439.668: $4.267

Puedes revisar si accedes a este beneficio en la página web de Chile Atiende (ingresando aquí).

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Este beneficio está dirigido a mujeres trabajadoras y jefas de hogar pertenecientes a familias vulnerables. El monto depende de la renta y del cumplimiento de las cotizaciones previsionales y de salud.

Aunque existe la opción de pago anual, también se puede recibir de forma mensual. El próximo pago se realizará el 31 de marzo, correspondiente a la renta de diciembre del año pasado.

El pago mensual se divide en tres tramos:

Tramo A: renta mensual igual o inferior a $294.377, con un monto de hasta $44.157 Tramo B: renta mensual superior a $294.377 e igual o inferior a $367.971, con un monto cercano a $44.157 Tramo C: renta mensual superior a $367.971 e inferior a $662.348, con montos desde $44.157

Conoce todos los detalles ingresando al sitio oficial del beneficio (aquí).

El Subsidio Familiar es un aporte económico mensual que puede solicitarse en la municipalidad correspondiente. Está dirigido a madres, padres o tutores sin previsión social que pertenezcan al 60% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares.

También puede recibirse de forma automática si perteneces al 40% más vulnerable y eres menor de 18 años, cumpliendo los requisitos. Además, durante el embarazo se puede solicitar el Subsidio Maternal (SUF Maternal) desde el quinto mes de gestación.

El monto es de $22.007 por cada carga familiar acreditada. En caso de personas con discapacidad, asciende a $44.014 por carga.

Conoce todos los requisitos para postular (acá).

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