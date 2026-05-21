CyberDay: Esta es la fecha oficial del evento

21 may. 2026 - 15:00 hrs.

El CyberDay ya tiene fecha oficial. Faltan pocos días para el evento de comercio online más destacado en territorio nacional y muchos consumidores se preparan desde ahora para poder aprovecharlo al máximo.

Durante este especial se puede disfrutar de múltiples ofertas, descuentos y promociones que aplican en variedad de tiendas y diferentes rubros del consumo masivo.

Son muchas las empresas que participan de esta iniciativa de E-Commerce, que suele ser gestionada por medio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Esta es la fecha oficial del CyberDay 2026

Por medio de la web de la cadena departamental Ripley, se pudo conocer la fecha del Cyberday 2026 Chile. El evento tendrá lugar durante 3 días, entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio.

La tienda detalló que los consumidores podrán disfrutar de muchas ofertas, en artículos variados, como celulares, zapatillas, electrohogar, TV, moda y más.

Asimismo, sugirió revisar las categorías más destacadas para prepararse con la información necesaria y sacar el máximo provecho a los precios de descuento que se disfrutarán durante los primeros días del mes de junio.

Impulso comercial y laboral

Además del impulso que este importante evento ofrece al área comercial, generando incentivos por parte de múltiples empresas, cadenas y tiendas para vender sus productos con precios rebajados, el CyberDay también ofrece un notable impulso en el mercado laboral.

A consecuencia del incremento en las transacciones digitales que se prevé para la fecha, muchas compañías buscan reforzar sus estructuras operativas de forma anticipada. Esto con el fin de cubrir la alta demanda que van a presentar los consumidores.

Por ejemplo, el grupo Teamwork abrió 3.000 vacantes laborales. Este tipo de oportunidades buscan robustecer las plantillas de las empresas para enfrentar el reto de procesamiento y entrega de un volumen masivo de pedidos durante las jornadas de descuento.

Todo sobre Cyberday