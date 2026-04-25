Cyberday 2026: Esta sería la fecha del evento de ventas online

25 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Cyberday es el evento de comercio online más importante del país, por lo que muchos consumidores lo esperan con ansias debido a las atractivas ofertas y descuentos que varias empresas ponen a disposición durante tres días.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) es la encargada de organizar este evento en el que el año pasado participaron más de 700 marcas de diversos rubros como el turismo, tecnología, vestuario o artículos para el hogar.

¿Cuándo será el Cyberday 2025?

Hasta el momento, la CCS no ha confirmado la fecha oficial del Cyberday 2026; sin embargo, hay una empresa que ya le informó a sus clientes sobre los tres días en que se realizaría el evento de descuentos online.

Tal como el año pasado, fue Cannon Home —dedicada al rubro de los muebles, ropa de cama y colchones— la que entregó nuevamente la "exclusiva" de que el Cyberday de este año se realizaría durante los primeros tres días de junio.

"Como en otros años, el próximo Cyberday 2026 Chile traerá increíbles ofertas en lo mejor de ropa de cama, dormitorio, muebles y más. Si tu duda es cuándo es el Cyberday, la fecha del próximo Cyberday 2026 es desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de junio", señala la página dedicada al evento en la web de Cannon Home (pincha aquí).

"La fecha del próximo Cyberday Chile 2026 es desde el lunes 1 al miércoles 3 de junio. Durante estos días de Cyberday se llevará a cabo el evento de ofertas online más grande del año y, obviamente, tendremos los precios que buscas para renovar tu hogar con nuestro Cyber Cannon", reiteran inmediatamente después.