Tras el Travel Sale: ¿Cuándo es el CyberDay 2026?

25 mar. 2026 - 15:00 hrs.

Este miércoles 25 de marzo finaliza el Travel Sale, instancia que ofrece importantes promociones en viajes y turismo. En ese contexto, muchos consumidores que no alcanzaron a aprovechar las ofertas ya comienzan a preguntarse cuándo se realizará el primer Cyber Day del año.

La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), organizadora oficial del evento, aún no confirma las fechas del próximo Cyber. No obstante, algunos sitios ya han adelantado posibles días para su realización.

¿Cuándo es el Cyber Day?

Según informa Cannon Home en su sitio web, el evento se llevaría a cabo entre el lunes 1 y el miércoles 3 de junio, manteniendo el formato tradicional de 72 horas de descuentos online.

Aunque todavía no se publica el listado oficial de marcas participantes, se espera que más de 700 empresas de rubros como tecnología, moda, viajes, hogar, salud y belleza se sumen a esta nueva edición.

Sitios web para comparar precios en Cyber Day

Una de las claves para comprar de forma inteligente durante estos eventos es conocer el valor real de los productos y compararlos entre distintas tiendas. Para ello, existen plataformas que permiten verificar si una oferta es genuina o si el precio fue elevado previamente:

Knasta

Permite comparar precios históricos de productos en más de 40 tiendas chilenas. Ideal para saber si el descuento es real o si el precio fue elevado previamente.

Visita Knasta (clic aquí)

DescuentoOff

Cuenta con un buscador por categorías que muestra los productos con mayor porcentaje de rebaja en sus respectivos comercios.

Visita DescuentoOff (clic aquí)

Descuentos Rata

Sitio colaborativo que publica ofertas enviadas por usuarios a través de redes sociales. También tiene perfil en X (ex Twitter).

Visita Descuentos Rata (clic aquí)

SoloTodo

Especializado en productos tecnológicos. Permite revisar precios actuales y su evolución en distintas tiendas.

Visita SoloTodo (clic aquí)

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