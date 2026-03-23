Travel Sale arranca con descuentos de hasta 70%: Las mejores ofertas en vuelos y paquetes

23 mar. 2026 - 11:00 hrs.

Este lunes 23 de marzo comenzó el Travel Sale 2026, un evento que reúne a múltiples marcas del rubro turístico con importantes descuentos en viajes, vuelos, hoteles y paquetes.

La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— se extenderá por tres días, finalizando a las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.

Durante este período, participan aerolíneas, agencias de viaje, aseguradoras y operadores turísticos, ofreciendo promociones exclusivas para quienes planean viajar dentro y fuera del país.

Las mejores ofertas del Travel Sale

De acuerdo con el sitio oficial del evento, estas son algunas de las promociones más destacadas:

Iberia : Ida y vuelta a Roma, Italia, desde $873.144

: Ida y vuelta a Roma, Italia, desde $873.144 Despegar : Hasta 70% de descuento en vuelos y opción de pago en hasta 18 cuotas sin interés

: Hasta 70% de descuento en vuelos y opción de pago en hasta 18 cuotas sin interés Iberia : Vuelos en Turista Premium a Europa ida y vuelta desde $1.306.910 o a España desde $1.311.616

: Vuelos en Turista Premium a Europa ida y vuelta desde $1.306.910 o a España desde $1.311.616 Vertice : 50% de descuento en programas y excursiones en Torres del Paine, San Pedro de Atacama y otros destinos

: 50% de descuento en programas y excursiones en Torres del Paine, San Pedro de Atacama y otros destinos Travel Paz : 70% de descuento en paquetes de viaje y opción de pago en 12 cuotas sin interés

: 70% de descuento en paquetes de viaje y opción de pago en 12 cuotas sin interés Cocha : $100.000 de descuento en paquetes sobre $1.000.000 y $120.000 en paquetes sobre $1.500.000

: $100.000 de descuento en paquetes sobre $1.000.000 y $120.000 en paquetes sobre $1.500.000 Iberia: Vuelos de ida y vuelta a Lisboa desde $836.310 y a Madrid desde $913.417

Para revisar todas las promociones disponibles, se puede acceder al sitio web oficial del Travel Sale en el siguiente enlace (clic aquí).

¿Qué marcas participan en el Travel Sale?

En esta edición participan diversas empresas vinculadas al turismo, incluyendo aerolíneas, agencias, aseguradoras y operadores. Estas son algunas de las marcas presentes:

Travel Paz

Latam Airlines

Sky

Hotel Puyehue

Level

Salfa Rent

Viajes Falabella

Assist Card

Travel Security

Click & Travel

Atrápalo

BCI Seguros

Saxoline

MSC Cruises

Hotel Magnolia

Explora

Rip Curl

Viajo Bien

Turismo City

Radisson

Samsonite

TurCopec

Parque Futangue

Mennt

Royal Caribbean

Huilo-Huilo

Universal Assistance

Zenit Seguros

Viajes El Corte Inglés

Despegar

Iberia

Vertice Travel

Seguros Falabella

Cocha

Termas Aguas Calientes

Celebrity Cruises

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