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Travel Sale arranca con descuentos de hasta 70%: Las mejores ofertas en vuelos y paquetes

Este lunes 23 de marzo comenzó el Travel Sale 2026, un evento que reúne a múltiples marcas del rubro turístico con importantes descuentos en viajes, vuelos, hoteles y paquetes.

La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— se extenderá por tres días, finalizando a las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.

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Durante este período, participan aerolíneas, agencias de viaje, aseguradoras y operadores turísticos, ofreciendo promociones exclusivas para quienes planean viajar dentro y fuera del país.

Las mejores ofertas del Travel Sale

De acuerdo con el sitio oficial del evento, estas son algunas de las promociones más destacadas:

  • Iberia: Ida y vuelta a Roma, Italia, desde $873.144
  • Despegar: Hasta 70% de descuento en vuelos y opción de pago en hasta 18 cuotas sin interés
  • Iberia: Vuelos en Turista Premium a Europa ida y vuelta desde $1.306.910 o a España desde $1.311.616
  • Vertice: 50% de descuento en programas y excursiones en Torres del Paine, San Pedro de Atacama y otros destinos
  • Travel Paz: 70% de descuento en paquetes de viaje y opción de pago en 12 cuotas sin interés
  • Cocha: $100.000 de descuento en paquetes sobre $1.000.000 y $120.000 en paquetes sobre $1.500.000
  • Iberia: Vuelos de ida y vuelta a Lisboa desde $836.310 y a Madrid desde $913.417

Para revisar todas las promociones disponibles, se puede acceder al sitio web oficial del Travel Sale en el siguiente enlace (clic aquí).

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¿Qué marcas participan en el Travel Sale?

En esta edición participan diversas empresas vinculadas al turismo, incluyendo aerolíneas, agencias, aseguradoras y operadores. Estas son algunas de las marcas presentes:

  • Travel Paz
  • Latam Airlines
  • Sky
  • Hotel Puyehue
  • Level
  • Salfa Rent
  • Viajes Falabella
  • Assist Card
  • Travel Security
  • Click & Travel
  • Atrápalo
  • BCI Seguros
  • Saxoline
  • MSC Cruises
  • Hotel Magnolia
  • Explora
  • Rip Curl
  • Viajo Bien
  • Turismo City
  • Radisson
  • Samsonite
  • TurCopec
  • Parque Futangue
  • Mennt
  • Royal Caribbean
  • Huilo-Huilo
  • Universal Assistance
  • Zenit Seguros
  • Viajes El Corte Inglés
  • Despegar
  • Iberia
  • Vertice Travel
  • Seguros Falabella
  • Cocha
  • Termas Aguas Calientes
  • Celebrity Cruises

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