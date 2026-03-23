Travel Sale arranca con descuentos de hasta 70%: Las mejores ofertas en vuelos y paquetes
- Por Cristian Latorre
Este lunes 23 de marzo comenzó el Travel Sale 2026, un evento que reúne a múltiples marcas del rubro turístico con importantes descuentos en viajes, vuelos, hoteles y paquetes.
La instancia —organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur)— se extenderá por tres días, finalizando a las 23:59 horas del miércoles 25 de marzo.
Durante este período, participan aerolíneas, agencias de viaje, aseguradoras y operadores turísticos, ofreciendo promociones exclusivas para quienes planean viajar dentro y fuera del país.
Las mejores ofertas del Travel Sale
De acuerdo con el sitio oficial del evento, estas son algunas de las promociones más destacadas:
- Iberia: Ida y vuelta a Roma, Italia, desde $873.144
- Despegar: Hasta 70% de descuento en vuelos y opción de pago en hasta 18 cuotas sin interés
- Iberia: Vuelos en Turista Premium a Europa ida y vuelta desde $1.306.910 o a España desde $1.311.616
- Vertice: 50% de descuento en programas y excursiones en Torres del Paine, San Pedro de Atacama y otros destinos
- Travel Paz: 70% de descuento en paquetes de viaje y opción de pago en 12 cuotas sin interés
- Cocha: $100.000 de descuento en paquetes sobre $1.000.000 y $120.000 en paquetes sobre $1.500.000
- Iberia: Vuelos de ida y vuelta a Lisboa desde $836.310 y a Madrid desde $913.417
Para revisar todas las promociones disponibles, se puede acceder al sitio web oficial del Travel Sale en el siguiente enlace (clic aquí).Ir a la siguiente nota
¿Qué marcas participan en el Travel Sale?
En esta edición participan diversas empresas vinculadas al turismo, incluyendo aerolíneas, agencias, aseguradoras y operadores. Estas son algunas de las marcas presentes:
- Travel Paz
- Latam Airlines
- Sky
- Hotel Puyehue
- Level
- Salfa Rent
- Viajes Falabella
- Assist Card
- Travel Security
- Click & Travel
- Atrápalo
- BCI Seguros
- Saxoline
- MSC Cruises
- Hotel Magnolia
- Explora
- Rip Curl
- Viajo Bien
- Turismo City
- Radisson
- Samsonite
- TurCopec
- Parque Futangue
- Mennt
- Royal Caribbean
- Huilo-Huilo
- Universal Assistance
- Zenit Seguros
- Viajes El Corte Inglés
- Despegar
- Iberia
- Vertice Travel
- Seguros Falabella
- Cocha
- Termas Aguas Calientes
- Celebrity Cruises
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