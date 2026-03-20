Bencinera duplica sus premios de combustible gratis: Revisa cómo obtener el beneficio

20 mar. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

"Ahora serán más oportunidades para darte un respiro", así anunció una reconocida bencinera que ofrecerá desde mañana sábado 21 de marzo dos minutos gratis de combustible en sus locales de todo Chile.

A pesar de que la promoción se ha extendido durante casi todo el mes, ahora será en dos momentos diferentes durante cada día cuando los usuarios podrán acceder al codiciado beneficio.

Dos minutos de combustible gratis: ¿Cómo acceder al beneficio?

A través de sus redes sociales, COPEC anunció que "El Minuto Copec" ahora tendrá dos minutos de combustible gratis en sus bencineras y adelantaron cómo se podrá saber el momento exacto en que empiece el evento.

Por el canal de difusión de su cuenta de Instagram hicieron el anuncio: "Desde hoy, ¡tenemos 2 Minutos Copec al día! Sí, leíste bien... ahora serán más oportunidades para darte un respiro".

"Uno seguirá teniendo pista (como siempre), y el otro... puede ocurrir en cualquier momento", aclararon. Para saber la pista diaria, debes unirte al canal de difusión de su Instagram (clic aquí).

Para ser elegible de obtener el beneficio, las personas deben tener la app de Copec y enrolar el método de pago. Luego, cada vez que se cargue el combustible, se debe pagar a través de la app y revisar si se obtuvo o no la carga gratis.

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