Hasta 58% de descuento: Aerolínea se adelanta al Travel Sale y lanza ofertas para viajes por Chile y Sudamérica

20 mar. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

JetSMART lanzó una nueva edición del TravelSMART con precios imperdibles para volar por Chile y Sudamérica, ofreciendo descuentos de hasta un 58%. La iniciativa se presenta como una atractiva alternativa para quienes están planificando viajes y escapadas durante el año.

Para quienes quieran recorrer Chile y redescubrir el país, la aerolínea dispuso importantes rebajas como antesala del Travel Sale, ampliando las opciones de viaje a lo largo del territorio.

Importantes descuentos en vuelos

Entre las ofertas destacadas, la ruta Santiago-Iquique cuenta con un 58% de descuento, ideal para disfrutar de su reconocida gastronomía y recorrer la costanera, donde el mar y la ciudad se encuentran en una experiencia única.

A esto se suman opciones orientadas a fortalecer la conectividad interregional, como Antofagasta-Concepción con un 58%, Concepción-Santiago con un 55% y Santiago-Temuco con un 49%, abriendo la puerta a nuevas escapadas para conocer la diversidad de paisajes, culturas y experiencias que ofrece Chile de norte a sur.

En el plano internacional, Argentina se posiciona como una alternativa imperdible. JetSMART ofrece un 51% de descuento en la ruta Santiago–Buenos Aires, donde los viajeros pueden recorrer emblemáticos estadios de fútbol, disfrutar de espectáculos de tango en vivo, visitar cafés tradicionales de San Telmo o explorar sus calles cargadas de historia.

También destaca Mendoza, con un 40% de descuento, un destino ideal para quienes buscan desconectarse entre viñedos, recorrer bodegas de clase mundial y disfrutar de la Cordillera de los Andes como telón de fondo.

Brasil se suma a la oferta con Río de Janeiro, que cuenta con un 25% de descuento, perfecto para visitar el Cristo Redentor, Copacabana y vivir su energía característica. A esto se agregan destinos como Foz de Iguazú, Sao Paulo —que vuelve de manera estacional—, además de Recife y Natal, reconocidos por sus extensas playas y clima privilegiado.

Colombia también aparece como una alternativa destacada con rutas hacia Cartagena y San Andrés, mientras que Lima se posiciona como una escapada cercana que combina gastronomía y cultura en una sola experiencia.

¿Cuándo comienza el TravelSMART?

Las fechas oficiales del TravelSMART se extenderán del 22 al 26 de marzo. Sin embargo, JetSMART anunció un inicio anticipado de ventas desde el 20 de marzo a las 10:00 horas.

Las promociones aplican para volar entre el 14 de abril y el 30 de septiembre en vuelos internacionales, y entre el 15 de abril y el 30 de julio para viajes dentro de Chile.

“En JetSMART creemos que viajar no debería depender de una fecha puntual, sino de las ganas de vivir nuevas experiencias. Por eso decidimos adelantarnos y abrir antes estas oportunidades, para que más personas puedan planificar, elegir y volar SMART”, destacó el gerente comercial de JetSMART Chile, Pablo García.

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