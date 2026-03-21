Black Sale 2026: ¿Cuándo comienza y dónde revisar las ofertas?

21 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Quedan tan solo unos días para el inicio del Black Sale 2026, el evento de compras online de fines del verano en el que se pueden encontrar atractivas ofertas en una amplia variedad de productos y servicios como tecnología, electrodomésticos, ropa, viajes y mucho más.

La tercera edición de este evento conocido como "el primer black del año" cuenta con la participación confirmada de más de 100 marcas que ofrecerán productos con hasta un 70% de descuento.

Dentro de los comercios participantes se encuentran reconocidas marcas como Adidas, Nike, Apple, Samsung, HP, Lenovo, Easy o H&M, además de servicios como Booking, Cocha, Marriott Bonvoy y Energy Club.

¿Cuándo comienza el Black Sale 2026?

A diferencia de los otros eventos de este tipo, el Black Sale tiene una duración de una semana completa, por lo que serán siete los días en los que se podrá acceder a estas ofertas.

En específico, este Black Sale 2026 se extenderá desde las 00:00 horas del lunes 30 de marzo hasta las 25:59 horas del domingo 5 de abril, coincidiendo además con los feriados de Semana Santa.

Para revisar todos los detalles de este evento y los descuentos disponibles en cada uno de los comercios, puedes visitar el sitio www.blacksale.cl (pincha aquí). Allí también podrás crear una cuenta y recibir notificaciones de las mejores ofertas.

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