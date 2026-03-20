Los dos eventos de ofertas de este mes para ahorrar en viajes y productos

20 mar. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el año hay diferentes eventos comerciales en los que puedes adquirir productos y servicios por un precio imperdible. Este mes no solo habrá una, sino dos de estas iniciativas en las que participarán más de 300 empresas, pymes y emprendimientos.

Será el primer evento de ofertas del año y las rebajas estarán disponibles solo para compras online, no aplican para compras presenciales.

Esta iniciativa está organizada por la Cámara de Comercio de Santiago junto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur). Revisa las fechas del Black y Travel Sale, a continuación:

¿Cuándo comienza el Travel Sale 2026?

La fecha ya está confirmada y participarán 36 marcas del sector turístico que ofrecerán descuentos en seguros de viaje, pasajes de avión, reservación de hoteles y muchas ofertas más. El próximo Travel Sale se iniciará este 23 y se extenderá hasta el 25 de marzo.

Si quieres viajar al Caribe, este es el momento. Habrá rebajas de hasta un 55% para destinos como Curazao, Cancún, San Andrés, Punta Cana, Playa del Carmen, La Romana y otros. Pero si la opción para tus vacaciones es Sudamérica, podrás disfrutar del 40% de descuento si viajas a Río de Janeiro, Buenos Aires, Cartagena y Salvador de Bahía.

Finalmente, para quienes estén planificando su próximo "Eurotrip" habrá ofertas del 35% al viajar a ciudades como: El Cairo, Roma, París, Madrid y Estambul. Estas son las marcas que participaran en el Travel Sale marzo 2026.

Viajes y Turismo: Latam Airlines, Iberia, Sky, Level, Despegar, Turismo City, Viajes Falabella, Royal Caribbean, MSC Cruises, Cocha.

Latam Airlines, Iberia, Sky, Level, Despegar, Turismo City, Viajes Falabella, Royal Caribbean, MSC Cruises, Cocha. Seguros y Servicios: Zenit Seguros, BCI Seguros, Seguros Falabella.

Zenit Seguros, BCI Seguros, Seguros Falabella. Equipajes, maletas y bolsos: Mennt, Saxooline, Samsonite.

¿Qué días habrá Black Sale 2026?

El conocido y esperado Black Sale este mes tendrá una duración de siete días y están confirmadas más de 100 marcas en las categorías de: Tecnología, electrodomésticos, vestuario, calzado, deportes, hogar y supermercado.

La fecha establecida para la semana de Black Sale 2026 es entre el 30 de marzo y el domingo 5 de abril. Los descuentos alcanzarán hasta el 70% en diferentes productos y en cuanto a las marcas que participarán, destacan:

Tecnología y electrodomésticos: Apple, Samsung, HP, Huawei, Lenovo y Fensa.

Apple, Samsung, HP, Huawei, Lenovo y Fensa. Vestuario, calzado y deporte: Nike, Adidas, H&M, Shein, Temu, Asics y Corona.

Nike, Adidas, H&M, Shein, Temu, Asics y Corona. Hogar, supermercados y multitiendas: Easy, Santa Isabel, ABC y Casa Royal.

Easy, Santa Isabel, ABC y Casa Royal. Viajes, transporte y servicios: Booking.com, Flixbus y Energy Club.

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