Apps de transporte anuncian descuentos ante histórica alza de la bencina: Revisa cuáles son

24 mar. 2026 - 15:48 hrs.

Con el objetivo de aliviar la carga económica que implicará la histórica alza de la bencina que comenzará a regir desde este jueves 25 de marzo, importantes aplicaciones de movilidad como DiDi y Cabify anunciaron una serie de medidas, entre ellas descuentos y beneficios, para apoyar tanto a conductores como a usuarios.

Cabe recordar que el aumento en el precio de los combustibles se produce en medio de la guerra en Medio Oriente y del complejo escenario fiscal del país. En ese contexto, la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel registrará un incremento de $580 por litro.

Medidas de DiDi

Las iniciativas anunciadas por DiDi beneficiarán a cerca de 135 mil conductores que generan ingresos a través de aplicaciones de movilidad y a más de 9 millones de usuarios que utilizan la plataforma en su vida diaria.

Entre las principales medidas destaca la reducción de la comisión de servicio al 10%, lo que implica que la empresa absorberá gran parte del aumento de costos que enfrentarán los conductores. Esta medida se aplicará en la Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua, con la posibilidad de extenderse a otras regiones.

Además, DiDi reajustará las tarifas de los viajes para incorporar el mayor costo del combustible. No obstante, para mitigar el impacto en los usuarios, la empresa lanzará cupones de hasta un 25% de descuento a nivel nacional. Este beneficio será financiado por la compañía y no afectará las ganancias de los conductores.

La plataforma también indicó que monitoreará el impacto del alza para realizar eventuales ajustes que permitan proteger tanto a conductores como a pasajeros.

Beneficios de Cabify

Por su parte, Cabify anunció que entregará un suplemento de $50 por cada kilómetro recorrido en los viajes realizados a través de la aplicación.

Junto con ello, la empresa actualizará los beneficios de Cabify Stars, su programa de fidelización para conductores, que actualmente ofrece descuentos en combustible.

Además, se garantizará un ingreso de $800 por kilómetro recorrido para los conductores que pertenezcan a la categoría Platino dentro de Cabify Stars.

Los descuentos en combustible, según categoría, son los siguientes:

Platino : $200 por litro

: $200 por litro Oro : $75 por litro

: $75 por litro Plata : $50 por litro

: $50 por litro Bronce: $15 por litro

Este beneficio contempla un límite de hasta seis cargas mensuales, además de 15 cargas adicionales de $15 disponibles para todas las categorías.

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