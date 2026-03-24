Histórica alza en la bencina: Revisa los descuentos para ahorrar este martes

24 mar. 2026 - 09:30 hrs.

El costo de la bencina se convirtió en una de las principales preocupaciones luego del anuncio realizado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en conversación con Meganoticias Prime reveló que el combustible sufrirá un alza histórica en su precio a partir de este jueves 25 de marzo.

El aumento se da en medio de la guerra en Medio Oriente y frente a la situación fiscal del país. En ese contexto, la gasolina de 93 octanos subirá desde este jueves $370 por litro, mientras que el diésel registrará un incremento de $580 por litro.

Ante este escenario, es relevante reconocer qué descuentos ofrecen las bencineras, con el objetivo de aprovecharlos antes del alza y así reducir el gasto en combustible.

Descuentos en bencina este martes

Durante esta jornada, algunas estaciones de servicio ofrecen importantes rebajas asociadas a tarjetas bancarias, aplicaciones móviles y billeteras digitales:

$50 por litro con Mercado Pago en Aramco

con Mercado Pago en Aramco $100 por litro en Shell con tarjeta Lider Bci

en Shell con tarjeta Lider Bci $100 por litro con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec

con tarjetas Mastercard Clásica, Gold o Black asociadas a la app Copec $100 de rebaja con Banco Internacional (App Copec)

con Banco Internacional (App Copec) $15 de descuento por litro de combustible para municipalidades adheridas en Aramco

por litro de combustible para municipalidades adheridas en Aramco $100 de descuento por litro de combustible para clientes Santander Consumer en Copec

por litro de combustible para clientes Santander Consumer en Copec $10 de descuento por litro de combustible para clientes Full Copec en Copec

Estas promociones pueden variar según disponibilidad, condiciones y bencineras participantes, por lo que se recomienda revisar los detalles en las aplicaciones o sitios oficiales antes de cargar combustible.

¿Quieres saber el costo de la bencina?

El portal Bencina en Línea, de la Comisión Nacional de Energía, informa diariamente los valores promedio de los combustibles en todas las regiones del país.

Revisa el precio según tu región en el siguiente enlace (clic aquí).

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